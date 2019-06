–En agosto de 2018 comencé a darle forma a mi carrera musical. Y me di cuenta de que este lanzamiento requería de mi versión más honesta. De mi apertura. Ya no estaría detrás de un personaje. Estaría hablando yo, de mí, con mi cara y con mi alma, por primera vez en mi vida profesional. E Instagram me enseñó que en esa comunidad, me buscan a mi. Me siguen a mi. Y ese ida y vuelta entre nosotros es sagrado. Ya no quería usar artículos neutros ni decir "la persona que me gusta". Ahora, que cantaré lo que yo mismo escribo, quiero hablar de amor usando "él", sin ambigüedades ni eufemismos.