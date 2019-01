1."Nos haremos panzada de musicales", bromea Susana. Apasionadas por el teatro, las amigas barajan algunas opciones como "favoritas": King Kong (de Craig Lucas y Jack Thorne en el Broadway Theatre), The Cher Show (de Rick Elice en el Neil Simons Theatre) –"¡Adoro a Cher!", dice con gracia– , Once on this island (de Lynn Ahrens en Circule in the Square Theatre, y producido por el argentino Diego Kolankowsky) y Pretty Woman (de Garry Marshall y J. F. Lawton, con música de Bryan Adams, en el Nederlander Theatre)ç"Veremos desfiles, tendencias, un poco de moda de lo que vendrá", describe Susana, arquitecta de su propio estilo. No faltarán los paseos por la Madison Avenue (en el Upper East Side), ni por la Quinta Avenida (North) –en especial entre percheros de Sacks Fifth Avenue), ni por los exclusivos showrooms del SoHo. Así, la Uno de la pantalla, definirá los outfit de su regreso a la televisión, el próximo mes de junio, con su formato semanal original por la pantalla de Telefe. Y por supuesto, tampoco faltarán las rondas nocturnas por los bristó de MeatPacking.