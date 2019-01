–Creo que recién en cable la gente me conoció tal cual como soy. Creo que la diferencia tuvo que ver con el formato en el que estuve. Pero no me arrepiento de nada de lo que hago. Tampoco soy realmente la Pampita que estuvo como jurado en Showmatch, esa es apenas un pedacito muy chiquito de mí. Ahí sos más un personaje, pero aunque estuve como suplente mientras Flor (Peña) filmaba, me encantó porque me divierte mucho el programa. Me encantó ver bailar.