México

Caos en el AICM por cancelación de vuelos Air France este 12 de septiembre: anuncian facilidades para afectados

A través de X, el aeropuerto explicó que las medidas se coordinarán con las autoridades y la aerolínea

Multitud de personas reunidas frente a carteles de señalización de documentación y puertas de abordaje en un aeropuerto
Decenas de pasajeros se congregan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras la cancelación de vuelos de la aerolínea Air France. (X: López Dóriga)
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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta nuevas complicaciones este sábado 12 de septiembre por las afectaciones a vuelos de Air France, luego de las condiciones meteorológicas adversas que provocaron interrupciones en las operaciones de la terminal aérea.

Ante las cancelaciones, el AICM informó que otorgará facilidades a las operaciones de salida de Air France durante la tarde y noche del domingo 13 de septiembre, con el objetivo de atender a los pasajeros afectados.

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A través de X, el aeropuerto explicó que las medidas se coordinarán con las autoridades y la aerolínea.

“Lo anterior, en coordinación con las autoridades y la aerolínea, con estricto apego a la normatividad y privilegiando en todo momento la seguridad operacional”, señaló el AICM.

Un mensaje publicado en red social por la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México sobre Air France
La administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México facilitará las salidas de Air France para atender a pasajeros afectados por problemas meteorológicos. (X: AICM)

Segundo día de complicaciones en el AICM

La situación representa el segundo día consecutivo con afectaciones para pasajeros de Air France. En redes sociales circulan videos de viajeros que permanecen frente a los mostradores de la compañía en busca de información sobre sus vuelos.

En una de las grabaciones, una pasajera cuestionó a un empleado de la aerolínea ante la falta de una solución inmediata:

“Diles a todos qué vamos a hacer. Es que no es una solución. Tú nos tienes que decir ‘El avión llega en una hora y media’”, reclamó.

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Las complicaciones comenzaron el viernes 11 de septiembre, cuando una tormenta eléctrica y las lluvias en la capital obligaron al AICM a suspender de manera temporal despegues y aterrizajes para preservar la seguridad.

Al cierre de esa jornada, 48 operaciones resultaron afectadas: 43 vuelos de llegada fueron desviados hacia aeropuertos alternos y cinco vuelos de salida fueron cancelados. En total, 7 mil 707 pasajeros resultaron afectados.

Aunque las pistas retomaron operaciones de forma parcial durante la noche, las alteraciones acumuladas pueden provocar nuevos cambios en los itinerarios de las aerolíneas.

El AICM recomienda a los pasajeros mantener comunicación directa con su compañía aérea y revisar el estatus de su vuelo antes de acudir a la terminal.

Además, ante una cancelación o retraso considerable, los viajeros pueden solicitar las compensaciones que establece la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de acuerdo con las condiciones aplicables a cada caso.

La reapertura de las pistas no implica el restablecimiento inmediato de todos los horarios, por lo que los pasajeros afectados por las condiciones meteorológicas deben confirmar cualquier modificación directamente con Air France.

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