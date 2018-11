A: Y, sí… Cuando parece que la televisión se está muriendo, llega La Voz y rompe todos los formatos. Funciona porque es un programa sano, que se basa en el talento de los participantes. No buscamos golpes bajos. La imagen no nos importa y no se busca el recurso del escándalo ni la pelea. Acá no se quiere estimular la agresión.

R: La gran fórmula de La Voz es no agredir a ningún participante y respetar el corazón de los artistas. Jamás vamos a tratar mal a alguien por hacer un punto más de rating.

S: Yo no sé cómo hacer ese análisis… Sí sé que no hay confrontación, porque el formato no lo pide. No es decisión argentina. Aunque este país haya decidido hacer La Voz. La primera vez que lo hicimos nos dijeron: "Las devoluciones son positivas". Y si hay que decir algo que no estuvo bien, hacerlo con buena onda.