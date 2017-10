P: No. Además, cuando tu pareja te hace sentir tranquila, no tenés motivos para dudar.

Pampita: Después de verla quedé en shock. Sentí que es una película intensa, que no te da respiro. Además, tiene una ambientación y una estética que me generan melancolía, porque es un viaje a mi pasado. El vestuario y los objetos alrededor me hacían recordar mucho a mi infancia. Tiene mucha velocidad, drama, erotismo y belleza.

–Caro, ¿te costó organizarte para filmar?

P: Como te contaba, dormía poco y “desaparecí” de mi casa, pero dentro de todo me pude ordenar para cumplir este sueño. Me ilusionaba desde hacía mucho con protagonizar una película… ¡y lo cumplí!

–¿Cómo hacés para vivir tan intensamente y no perder la sonrisa?

P: Hace dos años decidí volver a agarrar las riendas de mi carrera, después de una década, y le dije a Gastón (Stati, su representante) que quería trabajar con todo. Y en ese tiempo superamos todas las expectativas: jurado de ShowMatch por segunda temporada consecutiva, la conducción de Pampita Online por KZO TV, el lanzamiento de una colección- cápsula de pijamas y carteras… Y la peli, claro (además de Juan, la acompañaron Mónica Antonópulos, Andrea Frigerio y Guilherme Winter).

–Y sos mamá full-time, no nos olvidemos…

P: Es que para mí la tarea más importante es ser mamá de Bautista (9), Beltrán (5) y Benicio (2), e intento estar con los chicos el mayor tiempo posible. Porque por la mañana grabo en KZO TV, después vuelvo a casa y estoy con ellos hasta la hora que se van a dormir, y después me voy a ShowMatch.

–¿Sos también de ocuparte de las cosas de la casa?

P: Tengo una señora que me ayuda con las tareas. Eso sí: a los chicos siempre los acompaño con los trabajos de la escuela. Me ocupo a full de cada uno. El otro día, después de ver la privada, llegamos con Pico a casa y me tuve que poner a terminar un trabajo de dinosaurios…

–Después de tantos compromisos, ¿te queda energía para el amor?

P: El amor me potencia. Es cierto que mis semanas son súper intensas, pero me organizo para que los fines de semana me queden libres y poder estar en casa. Trato de disfrutar con familia y amigos, y así desconectarme.

J: Yo no vivo la vida tan intensamente. No tengo hijos y hace un año y medio que no estoy en pareja. Por eso le puse toda la energía a la película. Ahora que se está por estrenar siento que quiero volver a algún taller de teatro, para oxigenarme y probar cosas nuevas. Además, tengo ganas de viajar a España y seguir haciendo cine.

–En la película, Juan y Ofelia, sus personajes, se dejan llevar por la pasión. ¿Ustedes son más racionales o pasionales?

J: Yo soy muy analítico, pero cuando aparece alguien que me mueve el piso pierdo el control.

P: Yo soy una romántica total. Para mí, la pasión tiene que ir mezclada con el amor. En el amor y el deseo soy cero racional. Soy una romántica empedernida, muy sensible y me guío siempre por la intuición.

–¿Te costó blanquear tu relación con Mónaco?

P: No, porque nos fuimos conociendo de a poco. Al principio él viajaba mucho, y cada vez que venía a la Argentina nos veíamos, pero después se iba de vuelta. Cuando nos sentimos seguros nos pusimos de novios, y ahora en octubre va a hacer un año que estamos juntos. Recién en mayo empezamos a convivir. Queríamos tener una relación formal y normal, y por eso tuvimos que declararlo desde el primer día. Aunque no sabíamos si iba a funcionar o no, nos arriesgamos a exponernos porque confiábamos en lo que sentíamos. Por suerte, mi novio es un divino total y llegó a mi vida como un regalo. Es un bombón y muy buena persona.