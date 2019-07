"A los 10 años me enteré de que no soy hija de Ricardo, mi papá, el esposo de mi mamá. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones por eso… Yo de más chica sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra (en Buenos Aires), y me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que ella y Raúl luego se encontraron en un café (en el año 1972) y le dijo que estaba embarazada. En ese café estaban organizando irse a vivir juntos a Tucumán. Es lo que me dijo ella a mí…", dijo Claudia hace un mes en Intrusos, cuando hizo pública su historia.