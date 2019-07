El himno de Swift al orgullo gay "You Need to Calm Down" y el éxito de Ariana sobre sus rupturas amorosas "Thank U, Next" se medirán por el máximo premio con "Bad Guy" de Billie Eilish, "Old Town Road" de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, "A Lot" de 21 Savage y J. Cole y "Sucker" de los Jonas Brothers.