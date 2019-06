Consultada por GENTE, Flavia contó sus secretos de belleza: "Aunque la genética me favorece, me cuido. No me prohíbo las comidas: sólo dejé las harinas. Almuerzo sano tomando jugos verdes y frutales. A la noche ceno un buen plato de proteínas con verduras. Tampoco soy una obsesiva: tengo permitido un postre rico y una copita de vino. Entreno tres veces por semana (cuarenta minutos por sesión con su personal trainer, Aldo Giménez), y me trato con radiofrecuencia en la cara y electroestimulación en el cuerpo: el tratamiento se llama Bodyter Premium. Lo hago en Becool, el centro de estética al que concurro", sostuvo.