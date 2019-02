Cuando Campanella recibió el premio de manos de Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino, dijo en exactamente un minuto (15 segundos más de lo estipulado): "En nombre del equipo y del elenco, que quiero mucho quiero agradecer a la Academia por no considerar el navi un idioma extranjero (Nota: es la lengua que hablaban los nativos de la luna Pandora en Avatar, de James Cameron, ganadora a mejor película ese año) y por dejarnos pasar tres días hermosos en compañía de cineastas increíbles. A nombre personal quiero agradecer a todos mis productores y a Telefé… Perdón, en inglés se hace más difícil voy más lento.. me ponen la cuenta regresiva. A Bernard y la gente de Sony Classics… Gracias. ¡Vamos Argentina y un abrazo a los hermanos de Chile!". En esos días, el país trasandino había sufrido un terrible terremoto y tsunami.

"De la ceremonia no tengo anécdotas –le dice a GENTE hoy Campanella-. Es un evento muy ensayado, muy estudiado. Un programa de televisión que anda cronométricamente. No da para anécdotas. En la historia del Oscar siempre se muestran las mismas cinco cosas, como cuando entró un tipo desnudo, haciendo streaking, frente a David Niven".

Pasó casi una década, y el realizador toma con calma semejante recuerdo: "Con respecto al premio en sí, haberlo ganado cambió la historia de la película, más que la mía. Una película que gana el Oscar pasa a estrenarse en países donde no iba a ser vista. Y donde se iba a estrenar, pero quizás no fuera nadie a verla, se crea una expectativa especial y la gente va. Así que es especial obtenerlo, es sin duda el premio más importante, o uno de los más importantes desde el punto de vista de la audiencia. Hace justo nueve años que El Secreto de sus ojos ganó el Oscar. En ese momento yo ya me sentía bastante desconectado de la industria, porque no conocía a más de la mitad de los presentadores. Hoy seguramente no conoceré a más del noventa por ciento".

Desde la década del 70' nuestro país ha sido un permanente invitado a la gran fiesta de la cinematografía. Seis películas argentinas fueron nominadas al Oscar: La Tregua (Sergio Renán), Camila (María Luisa Bemberg), La historia oficial (Luis Puenzo), además nominada por su guión (Puenzo y Aída Bortnik), Tango (Carlos Saura –fue una coproducción con España-), El hijo de la novia (Juan José Campanella), El Secreto de sus ojos (Juan José Campanella), Relatos Salvajes (Damián Szifrón). De ellas, sólo La historia oficial y El Secreto… resultaron triunfadoras. Pero además hubo otros compatriotas que se alzaron con la estatuilla.