–Por empezar, que se baja como se sube: de a poco. Me levanto todas las mañanas y me peso. Si subí 100 gramos, no pasa nada. Si subí medio kilo, puede ser por retención de líquidos. Me vuelvo a pesar al día siguiente. Ese es el plan. No ando comiendo telgopor. Reaprendí a alimentarme. Sé qué cosas no puedo comer y, sobre todo, qué cantidades. Durante mucho tiempo comí para llenar espacios vacíos.