"A Horacio lo tengo ahí, allá y allá". Desde el sillón, Liliana señala distintos portarretratos con la imagen de su esposo, que están distribuidos por el living. Lo que más lamenta, explica, es no tener un registro de su voz. "Es lo primero que se pierde. Ya no me la acuerdo. Siempre digo: '¡¿Cómo no lo grabé?!'. Ni un video tengo, ¿podés creerlo? Eran otras épocas", se consuela.