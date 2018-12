Resume Luis Tagliapietra (48), padre de Damián Alejandro, quien tenía 27 años al momento del hundimiento del submarino."Son muchos los sentimientos que se te cruzan, y algunos contradictorios. En mi caso, nunca me había embarcado en un buque así. Por suerte me manejo bien en inglés y pude relacionarme con los tripulantes. Toda gente extraordinaria, eh… Me quedó una sincera amistad con varios de ellos. Al barco lo ves grande, pero la parte habitable es pequeña. Los lugares en común son el comedor, un playroom y un espacio en cubierta donde ponés dos o tres reposeras… El 22 de octubre cumplí años y me lo festejaron de sorpresa: me hicieron una torta, me cantaron el 'feliz cumpleaños' –con guitarra y todo– y hasta recibí un par de regalos. Uno me regaló una taza, otro me pintó un cuadro… Fue un viaje lleno de emociones. Con la noticia del hallazgo sentí, por un lado, una profunda tristeza, un volver a vivir aquel 22 de noviembre, cuando me dijeron que estaban todos muertos. Y a su vez, un poco de paz por haber cumplido la promesa que me hice a mí mismo y a mi hijo, de dejar todo hasta encontrarlo. Fue agotador, cansador. Pasé muchas noches sin dormir, días muy intensos… Pero cumplimos".