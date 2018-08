Ch: Sucede que una de las premisas era encontrar a un chico para que fuera Robledo Puch, no transformar a un actor en Robledo Puch.

P: Hallar quién diera con el physique de rôle y moldearlo. Por suerte, quedó elegido este enano, que es un fenómeno. Veo su primer ensayo, lo comparo con el producto final y descubro un tremendo crecimiento.

¿Cuánto te demandó transformarte en Robledo Puch?

T: Siete castings en seis meses, cinco de preparación y los dos meses de un soñado rodaje.

Ch: ¿Qué le preguntarías a Robledo Puch si tuvieras la posibilidad, Toto?

–Si le gustaban tanto las milanesas con puré que le hacía su madre, como me gustan a mí en la película. Y quisiera retrotraer el tiempo para descubrir cómo caminaba por la calle, cómo andaba en moto. Me sorprende su despojo. En un punto es un prócer de la libertad. Además de asesino, Carlitos –pedía que no le no lo llamaran "rubio"– era ladrón: ahí, robando encontraba su mayor sensación de libertad. Para él el crimen era un derecho natural.