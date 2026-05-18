Colombia

Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazó eximir motos de 250 c.c. del Soat: “Es un incentivo perverso” ante alta evasión y siniestralidad

La experta en movilidad evaluó los efectos adversos de modificar la ley, alertando sobre el riesgo para miles de jóvenes y el impacto en la red hospitalaria y la seguridad urbana

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Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, explicó cómo operará el pico y placa durante la Semana Santa de 2026, incluyendo la medida especial para el plan retorno - crédito Secretaria de Movilidad/X
La funcionaria del gobierno local se refirió con firmeza ante propuestas en el Congreso para modificar la exigencia del seguro obligatorio que protege a lesionados en accidentes - crédito Secretaria de Movilidad/X

La siniestralidad vial en Bogotá es una de las principales preocupaciones de la administración distrital, que ha advertido sobre el incremento de muertes y heridos en las vías de la capital.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, las autoridades reportaron 162 fallecidos por siniestros viales, lo que representa un aumento del 13% frente al mismo periodo de 2025. De acuerdo con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, la situación constituye “una pandemia, un problema de salud pública” y requiere ser abordada de forma urgente y transversal.

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Patrones de siniestralidad y actores más vulnerables

El análisis de los datos entregados por la Secretaría de Movilidad revela que los motociclistas representan el 44% de las víctimas fatales en siniestros viales. Le siguen los peatones, con el 38%, los ciclistas con el 14% y los usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas con el 4%. Específicamente, el 58% de los peatones fallecidos eran adultos mayores, lo que evidencia su especial vulnerabilidad en el espacio público.

Las autoridades judiciales investigan las causas del siniestro vial que dejó un muerto en Bogotá - crédito Captura video @PasaenBogota/X
Casi el 62% de las muertes en siniestros viales involucran motocicletas, siendo críticos los choques entre motociclistas y peatones o transporte de carga - crédito Captura video @PasaenBogota/X

En el 71% de los casos fatales, los hechos ocurrieron en vías arteriales, donde se registran mayores velocidades. Además, en el 62% de las muertes estuvo involucrada una motocicleta, ya sea como víctima directa o vehículo implicado. Las interacciones más letales fueron motociclista-peatón y motociclista-transporte de carga, este último con un incremento del 16% frente al año anterior.

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Los martes y miércoles concentran la mayor cantidad de fatalidades, y el 15% de las muertes se producen entre las 10:00 p. m. y la medianoche. La avenida NQS, entre calles 1 y 68, figura como uno de los tramos más críticos, con 13 fallecimientos en lo que va del año.

Evasión del Soat y riesgos asociados

Una de las mayores preocupaciones de la Secretaría es la falta de adquisición del Seguro Obligatorio de Tránsito (Soat). Más de 700.000 carros y motos en Bogotá circulan sin este seguro, lo que afecta la atención inmediata de las víctimas y pone en riesgo el sistema de salud.

Circular sin Soat conlleva una multa de $1.266.100 y la inmovilización del vehículo, según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002. Y es que, la evasión de la poliza, sumada a conductas como el exceso de velocidad o el desconocimiento de las señales de tránsito, agrava la crisis de seguridad vial en Bogotá.

Reacción a la propuesta de exceptuar del Soat a motos de hasta 250 c.c.

Soat - Colombia
La secretaria Claudia Díaz rechaza la propuesta de exceptuar del Soat a motos de hasta 250 c.c., advirtiendo que incentivaría la adquisición de motos y aumentaría la siniestralidad vial - crédito Visuales IA

Frente al proyecto presentado en campaña presidencial por Paloma Valencia, que busca exceptuar de la obligación del Soat a las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos (c.c.), la secretaria fue enfática en su rechazo durante una entrevista en el programa ‘Hablemos Bogotá’ de Canal Capital.

La propuesta plantea eliminar la exigencia del Soat para la gran mayoría de motos del país, modificando la Ley 769 de 2002 para que el seguro deje de ser obligatorio para estos vehículos. La excepción se verificaría automáticamente a través del Runt y de la licencia de tránsito. Además, quienes modifiquen su moto para superar los 250 c.c. perderían el beneficio. Díaz calificó esta medida como un “incentivo perverso”:

“Si no tienen que pagar el Soat o si les hacen descuentos, eso se vuelve un incentivo para que adquirir la moto sea mucho más fácil y las consecuencias que esto tiene. Es un incentivo perverso, por supuesto. Si vemos quienes se están muriendo son los jóvenes, son mayoritariamente novatos que tienen uno o dos años de haber adquirido su licencia. Por lo general se empieza con una moto pequeña. Entonces, esto realmente, pues sí es un incentivo muy perverso y tendrá unas consecuencias de hacer así en el cuidado de la vida”, precisó la secretaria.

La propuesta podría aumentar la siniestralidad y agravar la crisis hospitalaria, aclaró la funcionaria: “Aquí estamos hablando de vidas y esos incentivos, pues lo que hacen es generar más riesgos en la vía”.

Llamado a la corresponsabilidad y enfoque preventivo

Díaz insistió en que la seguridad vial requiere la corresponsabilidad de todos los actores y la adopción de comportamientos responsables. “Son cientos de siniestros que suceden al día, de latas con heridos o con muertos. Lamentablemente, es casi un fallecido al día en Bogotá, más los heridos que quedan”, puntualizó.

Dentro de las restricciones a la movilidad vehicular en la capital del país, los ciudadanos no podrán usar sus vehículos híbridos, según lo expresó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá
La experta en movilidad evalúa los efectos adversos de modificar la ley, alertando sobre el riesgo para miles de jóvenes y el impacto en la red hospitalaria y la seguridad urbana - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

Finalmente, para la secretaria las decisiones sobre el Soat y la regulación de las motocicletas deben priorizar la vida y la salud pública, evitando medidas que puedan traducirse en mayor riesgo y vulnerabilidad en las vías de la ciudad.

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