Lejos de guardarse información, la rubia más deseada por los argentinos fue un poco más allá y dio precisiones acerca de cómo fue la ruptura con el jugador de Boca: "Me llamó por teléfono y le pedí que no me moleste porque ya no quería hablar más de nada con él. Se lo dejé en claro, le dije todo lo que me había molestado, lo bloqueé del teléfono y de todas las redes sociales y chau".