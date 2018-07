Ya metidos en la charla sobre cómo se conoció la pareja, la actriz de Re loca, contó que compartía clases de yoga con su actual pareja y en ese escenario fue que nació el amor. "Nosotros nos hicimos muy amigos ahí, yo lo miraba a él como diciendo '¡dale!'. Me miraba, me cuidaba un montón en la clase, por eso también me enamoró. Su parte sensible fue lo que me mató. Pero ahí ya sí sabía que cantaba y todo".