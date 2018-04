–¡Porque la paso mucho mejor que en los hetero! Primero, porque la mayoría de mis amigos son gays (amigas mujeres tengo muy pocas porque, o me las quiero chapar, o son insoportables y compiten conmigo). Después, porque soy medio "putofriendly". De hecho, en un boliche de Mar del Plata me coronaron Princesa Gay 2018. Por último, hay una parte mía que se relaja al no tener que preocuparme por que venga a hablarme algún chico y me saquen una foto. Ya casi no confío en ninguno… Por más que esté soltera, te aseguro igual que no buscaría novio/a en un boliche.