La actriz se Simona se refirió al tema y contó algunos detalles que llevaron al desgaste de la pareja. "Lo quiero mucho a Nico, son cuatro años. Pero la posta es que él está con mucho laburo, y yo también. Lo soñamos juntos y lo proyectamos desde que comenzamos juntos en Combate. No sé si voy a volver o no con Nico. Hace un mes de esta situación y como toda pareja nos hemos visto. Ayer dijimos que nos separamos y después nos volvimos juntos a la casa de Nico para hablar. Esto no es blanco o negro. En un momento, la decisión de separarnos fue de uno, y cuando la otra persona dijo '¿podemos volver?', la otra le dijo 'pará, banquémosla'", detalló Flor en Los ángeles de la mañana.