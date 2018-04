Y enseguida marcó la diferencia con su hermana. "Dalma no invitó a sus hermanos al casamiento, yo si existiese la posibilidad de juntarnos lo haría, pero si no se da eso, seguiré disfrutando de mi padre y de mi hermana Jana y mi hermano Dieguito Fernando. Ella siempre dice que yo falto el respeto. ¿Cuándo? Siempre me porté muy bien y hoy tengo el premio de disfrutar de mi padre y nadie me lo va a sacar. Yo desde hoy no voy a hablar más de ella, yo soy cordial, educado y eso ellas no lo valoran, entonces no hablo más", dijo.