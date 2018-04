"En el día a día teníamos buena relación, pero tal vez no estábamos acostumbrados a estar juntos. Desde que nos casamos para irnos a Turquía ella no vino porque estaba en el Bailando. Después me tocó irme a India…", continuó Matías. "Yo tenía como compañero a Diego Forlán y fue con su mujer que estaba embarazada y sin embargo ella no fue ", reclamó.