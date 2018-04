"No vamos rápido. Tardamos cuatro o cinco meses en salir a lugares públicos. Aunque él ya estaba separado, nos cuidábamos, porque no queríamos que nos hicieran fotos, ni tampoco que las nenas de Fabián supieran por los medios antes de que él hablara. La verdad es que comenzamos a conversar en octubre, cuando un día mi amiga Maipi Delgado y su novio, Santiago Ladino, ex jugador de Vélez, nos invitaron a cenar. Me dijeron que iba Fabián… Yo no quería saber nada, porque pensaba que era un mujeriego, y además me sentía muy expuesta, porque soy muy tímida. Ese fue el primer encuentro más íntimo que tuvimos, y poco a poco nos empezamos a conocer", aclara quien se despidió de Combate (Canal 9).