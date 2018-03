"Siempre supe que me interesaban más las personas a que si eran mujer o varón. ¿Se entiende? Me puede gustar una persona más allá del género. Hasta ese momento de mi vida, siempre había salido con chicos. Pero un día me di cuenta de que me había enamorado de una chica que era muy amiga mía. Y listo. Nos enamoramos. A partir de ese momento me dije: 'Bueno, vamos a ver qué onda'", reveló Coqui, como la llaman los íntimos, a revista Pronto.