Dónde ver la final de Eurovisión 2026 desde España y a qué hora es: la alternativa gratuita tras la retirada de RTVE

Delta Goodrem, representante de Australia en Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

La final del Festival de Eurovisión 2026 se celebra este sábado 16 de mayo en Viena, Austria, una fecha que coincide con el 70º aniversario del certamen y en la que, por primera vez desde 1961, España ha decidido no participar ni retransmitir el concurso. El habitual seguimiento televisivo a través de RTVE no será posible este año, ya que la cadena pública ha renunciado tanto a concursar como a emitir la gala, en protesta por la inclusión de Israel.

El público que resida en España y desee seguir la final de Eurovisión 2026 podrá hacerlo este sábado a partir de las 21:00 horas en directo desde el canal oficial de Eurovisión en YouTube, que emitirá el certamen en inglés, con apariciones puntuales en francés y señal producida por la televisión anfitriona, la austríaca ORF.

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Por su parte, RTVE ha concretado que ofrecerá como alternativa propia un especial de La casa de la música, presentado por Jesús Vázquez y con actuaciones de Ana Belén, Chanel, Guitarricadelafuente, Manuel Carrasco, Mónica Naranjo, Raphael o Métrika, a partir de las 22:00 horas en La 1.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Dónde ver Eurovisión 2026

La edición 2026 de Eurovisión ha quedado marcada por una disminución histórica en el número de países finalistas, ya que solo 25 han alcanzado la gala del sábado, la cifra más baja desde 2004. Este descenso obedece a la retirada de España y de otros países como Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia que, al igual que la radiotelevisión pública española, han renunciado a participar en señal de rechazo a la presencia de Israel en el concurso. En total, solo 35 países han formado parte del festival esta edición.

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Para los espectadores españoles, el acceso directo al evento tendrá que ser a través del canal oficial de Eurovisión en YouTube, ofreciendo la emisión internacional el 16 de mayo desde las 21:00 horas. La votación presenta también un cambio sustancial: al no concursar ni emitir el festival, los espectadores en España y los demás países ausentes se integran en la modalidad de voto “resto del mundo”, instaurada por la UER en 2023.

La actuación de Finlandia, los favoritos de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

Cómo votar desde España en Eurovisión 2026

Este sistema agrupa todos los votos emitidos desde fuera de los países participantes, por lo que el peso de cada voto español es inferior al de los años anteriores. Los interesados en votar pueden hacerlo a través de la página www.esc.vote, con un máximo de 10 votos por persona, conforme al límite establecido por la organización el pasado noviembre para frenar campañas de promoción masiva, en especial aquellas impulsadas por entidades públicas.

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Tras las semifinales celebradas a lo largo de la semana, la lista de finalistas está compuesta por Austria como anfitriona, los miembros del Big Four, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, y los 20 países que han logrado clasificar: Albania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Israel, Lituania, Malta, Moldavia, Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia y Ucrania.

El escenario de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

La retirada de España de Eurovisión

Junto con la televisión española, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia han adoptado posiciones similares y no tomarán parte en la gala, en una decisión inédita desde la fundación del festival. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) aprobó en noviembre el recorte del número máximo de votos individuales, que descendió de 20 a 10 por persona y dispositivo, con la intención de evitar “las campañas de promoción desproporcionadas… Especialmente cuando son realizadas o apoyadas por terceros, incluidos gobiernos o agencias gubernamentales”.

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Sin aludir directamente a ningún país, la UER ha admitido indirectamente que la queja de RTVE por el elevado número de votos recibidos por Israel en el televoto del festival de Basilea 2025 resultaba fundada. La ausencia de España motiva la no emisión en abierto del certamen ni el acceso tradicional al televoto nacional español, por lo que la asignación de puntos del público patrio queda integrada en el bloque “resto del mundo”.