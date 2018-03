El sábado 24, en el Rogers Arena de Vancouver, la pareja decidió contar la primicia. Fue el papá de Noah (5) y Elías (2) quien tomó el micrófono de los Premios Juno 2018 para decir: "Hace cinco años conduje esta ceremonia en Regina, y ustedes me trajeron suerte: estábamos embarazados de nuestro primer hijo. Y oops, ¡lo hicieron de nuevo! Mi esposa y yo estamos en la espera por tercera vez. Y no, no es el hijo de Jim Cuddy", apuntó en tono bromista, haciendo referencia al cantante de una banda de country rock que se encontraba en la primera fila. Luego, mirando a su esposa, exclamó "I love you so much, mi amor", justo antes de mandarle un beso volador que ella, híper diosa, devolvió en el acto.