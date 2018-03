"La peluquería es mi pasión y es parte de Lizy. Me rescató de alguna manera. Fui administrativa, fui adicionista en una parrilla, como no me daba la cabeza para los números, me pasaron a ser panera. Y después de ahí dije: 'Me veo tan maricón, tengo que aprovechar esto porque las mujeres tienen algo particular conmigo, me voy a trabajar a una peluquería'. Ahí empezó todo, yo no sabía ni lo que era una tijera. Mi mamá mucama, mi papá carnicero, no sabía lo que era una peluquería", le confesó Lizy a Teleshow con relación a su pasión y sus comienzos.