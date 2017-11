En uno de los días más especiales de su vida, DeLoach le rindió homenaje a su icónico papel. "¿Cómo no podría rendir homenaje a 'la nena abeja' en el día más feliz de nuestras vidas?", contó. Es que no solo los arreglos florales de la pareja tenían unas diminutas abejas doradas, sino que las nenas del cortejo llevaron una antena similar a la que ella usó para el video musical. Además, la pareja le pidió al DJ que hiciera sonar No Rain durante la fiesta.