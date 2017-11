–Estaba cursando el profesorado de Educación Física y no me daban los tiempos para entrenar. Me iba mal… Bah, no sé si taan mal. Salía segunda o tercera en los saltos de valla y no me gustaba perder. Entonces, mi papá empezó a insistirme para que hiciera la carrera de árbitro. "Se necesitan mujeres en el fútbol", me decía. Cuando venían a dirigir a Rafaela, él me los presentaba y les decía: "Miren el físico que tiene. ¿No sería una gran árbitro?". Yo lo miraba mal: me ponía en una situación incómoda. Hasta que un día le dije: "Voy a probar, para darte el gusto". Después, me llevó un tiempo. No es que fui a la primera clase y dije "esto es lo mío"… Hoy le doy las gracias.