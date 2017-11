Invitado al programa de Susana Giménez, Disi contó cómo le detectaron el cuadro: "Me agarró una neumonía y tenía un dolor muy fuerte en la cintura, entonces no se sabía de dónde venía, y me mandaron a hacer una tomografía computada, y apareció un tumor maligno en el pulmón". Además explicó que afortunadamente el tumor "se está muriendo" y que "no hay metástasis".