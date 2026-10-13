Generación Silver

Cuidados paliativos en Argentina: por qué menos del 14% de quienes los necesitan logra acceder a esta atención garantizada por ley

Una norma vigente desde 2022 reconoce el derecho a esta atención, pero las barreras de acceso siguen siendo profundas. Una especialista del Hospital de Clínicas explica qué factores perpetúan la brecha

Una mujer sonríe mientras una médica le toma la mano en un consultorio acompañada por otros dos profesionales.
Unas 40 millones de personas requieren cuidados paliativos cada año en el mundo debido al incremento de enfermedades crónicas.
Guardar

En Argentina, la Ley 27.678 reconoce desde 2022 el derecho a los cuidados paliativos para quienes atraviesan enfermedades crónicas o amenazantes para la vida, aunque menos del 14% de las personas que los necesitan accede efectivamente a esta atención. La brecha condiciona el alivio del dolor, el acompañamiento emocional y la calidad de vida de pacientes y familias.

Cada año, unos 40 millones de personas en el mundo requieren cuidados paliativos por el envejecimiento poblacional y el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. La Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030 plantea ampliar este abordaje más allá de la fase terminal, con atención integral al sufrimiento y a las enfermedades avanzadas.

PUBLICIDAD

El Día Mundial de los Cuidados Paliativos se conmemoró el 10 de octubre bajo el lema “Tratamiento del dolor: una parte esencial de los cuidados paliativos”. La fecha impulsó el reclamo de fortalecer las regulaciones sanitarias, capacitar a los equipos médicos e incorporar esta atención a los sistemas de salud.

El dolor como síntoma y como enfermedad

El dolor afecta a más del 50% de las personas con cáncer al momento del diagnóstico y supera el 80% en estadios avanzados. Puede tener intensidad moderada o grave y empeora con la progresión de la enfermedad.

Plano detalle de una mano con vía intravenosa que es sostenida por otra mano con anillo de boda y manga blanca sobre una cama.
El dolor está presente en más del 80% de las personas con cáncer en estadios avanzados.

Los cuidados paliativos buscan prevenir y aliviar el sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor, junto con el abordaje de problemas físicos, psicosociales y espirituales. También incluyen a las familias durante el proceso de enfermedad.

PUBLICIDAD

La medicina paliativa alivia el padecimiento causado por enfermedades graves, a través del abordaje interdisciplinario que se brinda tanto al paciente como a su familia en el proceso de enfermedad”, explicó la doctora María Julia Aparicio (MN 103.061), coordinadora del Centro del Dolor del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

La especialista indicó que el dolor por cáncer no solo puede ser provocado por el tumor, sino también por tratamientos como quimioterapia, radioterapia y cirugía, además de procedimientos diagnósticos invasivos o repetitivos. Estas situaciones deben ser atendidas por equipos capacitados.

La Federación Europea del Dolor, organización europea dedicada al estudio y tratamiento del dolor, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, personal e influida por factores biológicos, psicológicos y sociales particulares. Aparicio señaló que la clasificación actual permite reconocer el dolor crónico primario como una enfermedad en sí misma: “El dolor se sufre y no está bien minimizarlo ni tolerarlo”.

La falta de acceso y el trabajo interdisciplinario

La ley nacional establece el derecho al control del dolor, la atención física y el apoyo emocional, espiritual y social para los pacientes y sus familias. Su cumplimiento requiere profesionales formados, medicamentos esenciales disponibles y atención en todas las regiones del país.

La falta de información sobre los servicios especializados, los prejuicios acerca de los analgésicos y la creencia de que los cuidados paliativos solo corresponden cuando no hay más tratamientos posibles son las principales barreras de acceso, sostuvo Aparicio.

El Centro Universitario de Tratamiento del Dolor Crónico y Cuidados Paliativos del Hospital de Clínicas recibe pacientes con enfermedades oncológicas y no oncológicas derivados por médicos de cabecera y equipos tratantes. Sus profesionales reevalúan los diagnósticos iniciales y definen estrategias terapéuticas según el tipo de dolor.

El equipo reúne trabajo social, psicología, counseling, psicomotricidad, psiquiatría, medicina paliativa, residentes de la especialidad, enfermería especializada en cicatrización y heridas, y voluntariado capacitado. También ofrece espacios de reflexología y de Arte y Salud para pacientes internados y ambulatorios.

Las voluntarias formadas en cuidados paliativos son coordinadas por María del Carmen Herrera y acompañan de manera continua a pacientes y familias. Según Aparicio, su cercanía permite advertir necesidades que pueden pasar inadvertidas para los profesionales.

Una mujer mayor sentada conversa con una médica que le sostiene la mano mientras un médico acomoda un maletín al fondo.
Los prejuicios sobre los analgésicos y la desinformación dificultan el acceso de los pacientes a los tratamientos paliativos.

Si bien desde 2022 Argentina cuenta con una Ley Nacional de Cuidados Paliativos, “aún hay un camino por recorrer para que se traduzca en acciones concretas que garanticen el derecho al alivio del dolor. A pesar de los avances médicos, menos del 14% de quienes necesitan cuidados paliativos acceden efectivamente a ellos en nuestro país. El resto sufre innecesariamente, debido a la falta de información, prejuicios sobre los analgésicos, y desconocimiento del rol de los equipos especializados”, sostiene la especialista.

“Las principales barreras para el acceso están dadas por la falta de conocimiento de la existencia de servicios como el nuestro, como así también del prejuicio o preconcepto que los cuidados paliativos son para cuando ya no hay nada más que hacer. Nos cuesta hablar de lo que nos duele. La falta de acceso repercute negativamente tanto en el paciente como en su entorno significativo”, explica la médica.

Formación y posgrados en medicina paliativa

El Hospital de Clínicas también dicta, a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el curso de posgrado “Diagnóstico y tratamiento multidisciplinario del dolor”. A esa propuesta se suman la Escuela de Inyecciones Perineurales Lyftogt, una técnica mínimamente invasiva para el dolor neuropático, la Residencia en Medicina Paliativa y la Carrera de Especialista en Medicina Paliativa.

Temas Relacionados

DolorCáncerUniversidad de Buenos AiresDía Mundial de los Cuidados Paliativoscuidados paleativosMaría Julia AparicioCentro del Dolor del Hospital de ClínicasFederación Europea del DolorHospital de ClínicaslongevidadLey Nacional de Cuidados Paliativos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un compuesto rejuvenece las células del cartílago y frena la artritis antes de que destruya la rodilla

Un estudio publicado en Science demostró que bloquear una enzima vinculada al envejecimiento revierte la pérdida de cartílago sin necesidad de cirugía ni células madre

Un compuesto rejuvenece las células del cartílago y frena la artritis antes de que destruya la rodilla

Octubre Dorado en municipio santafesino: actividades deportivas, culturales y recreativas para personas mayores como proyecto modelo

Desde torneos de tejo hasta reconocimientos a ciudadanos honoríficos, la agenda diseñada para el mes abarca distintos barrios de la ciudad con propuestas gratuitas y descentralizadas

Octubre Dorado en municipio santafesino: actividades deportivas, culturales y recreativas para personas mayores como proyecto modelo

Cuentos que unen generaciones: reunidas para leer y contar, terminaron escribiendo un libro para chicos

Por impulso de la Dirección de Adultos Mayores de Mercedes, un grupo de mujeres empezó a ir a las escuelas a compartir historias. “Más contenta no puedo estar, yo estaba en un pozo muy feo, y esto me sacó de ahí”, dice una de ellas

Cuentos que unen generaciones: reunidas para leer y contar, terminaron escribiendo un libro para chicos

El pescado que dos expertos en longevidad recomiendan para el cerebro y los huesos: qué pasa si lo comes tres veces por semana

Vitamina D, proteína de alto valor biológico, DHA y EPA forman parte de su perfil nutricional. Los especialistas señalan que su consumo habitual podría marcar una diferencia real en la salud a largo plazo.

El pescado que dos expertos en longevidad recomiendan para el cerebro y los huesos: qué pasa si lo comes tres veces por semana

El derecho a quedarse y envejecer en el pueblo natal

Europa empezó a discutir si poder construir una vida donde uno nació es una responsabilidad de las democracias. La pregunta alude a los jóvenes que migran pero también a los mayores que se quedan y a las condiciones en que viven cuando el pago se vacía

El derecho a quedarse y envejecer en el pueblo natal

DEPORTES

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

TELESHOW

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

INFOBAE AMÉRICA

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

Arabia Saudita extendió hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Riad tras los ataques hutíes que dejaron 13 muertos y 300 heridos