Cuentos que unen generaciones: reunidas para leer y contar, terminaron escribiendo un libro para chicos

De leerles cuentos a los chicos en las escuelas a escribir sus propias historias y editar un libro

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“El programa se llama Mayores Cuentacuentos y surgió del deseo de incluir actividades nuevas para las personas mayores que como sabemos tienen intereses muy variados”, dijo a Infobae Victoria Odell, directora de Adultos Mayores del Municipio de Mercedes, provincia de Buenos Aires. “Empezamos a pensar en un espacio literario, un taller. En un primer momento era leer y contar; pero luego surgió el deseo de ir a las escuelas. Practicaban una lectura dramatizada, cambiando los tonos de voz, una lectura animada de cuentos infantiles clásicos”.

De a poco, dice, estas mujeres se fueron sintiendo cómodas en esa interacción en diferentes espacios educativos y luego surgió el deseo de escribir relatos propios y de nuevo empezaron a recorrer escuelas para ver la reacción de los chicos ante la lectura de estas historias que ellas mismas habían creado.

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Mayores cuentacuentos es el nombre del programa del Municipio de Mercedes que une generaciones

“Este es un grupo fijo de seis mujeres que andan por los 70 años, pero es abierto y no hay un momento determinado para sumarse —dice Victoria Odell—. El taller es un espacio de creatividad, de encuentro con el otro, de fortalecimiento de vínculos. Ellas se preocupan unas por otras, si una está enferma, la llaman, la acompañan, y si por algún motivo alguna no se puede desplazar hacen las reuniones en su casa. O sea que el taller se traslada si una de ellas no está en condiciones de venir para que ninguna se pierda este encuentro semanal que tanto bien les hace”.

El municipio facilita un salón del Hogar Villa Abrile para estos encuentros que se vienen haciendo desde hace más de tres años, una vez por semana, dos horas.

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El libro que es una obra colectiva de un grupo de mujeres mayores

“Viendo que era un grupo muy consolidado —sigue diciendo la Directora—, decidimos dar un paso más y facilitar la edición de este libro que incluye dos cuentos de cada una de las participantes, y las ilustraciones de una de ellas, Blanca, así como el diseño de tapa. Todo fue un trabajo grupal”.

Ellas mismas cuentan a Infobae que la propuesta surgió en el marco de este taller cuyo objetivo inicialmente era empezar a leer y contar cuentos de autores consagrados, primero para grandes, luego para chicos. Más adelante surgió la idea de la escritura. “Escribir, corregir y ver si podíamos volcarlo en un libro —dice Susana—. Escribimos muchísimos cuentos y luego seleccionamos algunos para esta edición, con ilustraciones”.

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Las ilustraciones de Blanca Tolosa, artista plástica

“Son cuentos ambientados en el campo —agrega Blanca—, con animales como protagonistas, pero también con árboles mágicos y otros elementos fantásticos u objetos de la vida cotidiana pero animados”.

Algunas de ellas son abuelas, como Blanca, justamente, que ilustró el libro y lo hizo siguiendo la sugerencia de uno de sus nietos, de 12 años, que le propuso darles a los dibujos un estilo infantil, muchos colores y trazos algo silvestres. El resultado es realmente atractivo.

Por sugerencia de su nieto de 12 años, Blanca puso muchos colores y un estilo informal en las ilustraciones del libro

“Acá no se permite usar la IA”, advierten categóricas. Todo es imaginado y redactado por ellas.

Susana es docente jubilada, no tiene nietos pero sí sobrinos nietos. En los últimos años antes del retiro ya no estaba al frente del aula. Este regreso a las escuelas para contarles cuentos a los niños la llena de satisfacción: “En general, los chicos nos esperan ansiosos, contentos. En esta época de pantallas, satisface ver cómo a ellos les encanta que les narremos cuentos. Cuando nos vamos, nos muestran su afecto. Es muy lindo. Ahora, leyendo nuestras propias historias, es diferente. Transmitimos cómo nos sentimos, lo que pensamos. Y eso es muy placentero.”

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Las autoras, en la contratapa del libro. "Cuentos que unen generaciones" fue el título elegido por ellas. El prólogo es de Victoria Odell

Elida empieza la charla con Infobae aclarando que ella no es docente. “Siempre trabajé en oficinas”. “Día a día, he aprendido en este taller y más contenta no puedo estar”, dice. “Yo estaba en un pozo de pesimismo muy, muy feo —se sincera—. La pintura y este taller me sacaron de ahí”. “Estoy feliz”, concluye.

Reciben muchas invitaciones para ir a contar cuentos, dicen, y tratan de organizarse para cumplir con todos. “También vamos a geriátricos para contar ante un público adulto. Por eso elegimos el título Cuentos que unen generaciones, aclara Blanca.

Los animales como principales protagonistas de los cuentos

Por eso no descuidan las audiencias adultas: van a Hogares de Día y a geriátricos. “Leemos cuentos de Sacheri, Benedetti, Mark Twain; también de Fontanarrosa. Estamos abiertas a todas las invitaciones”.

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Susana preside la Asociación de Docentes Jubilados de Mercedes, de modo que tiene muchísimas actividades durante la semana. Blanca participa de dos talleres de narrativa y escritura: “El otro taller es más de narración oral. Yo soy artista plástica y también estoy en un ballet folklórico”.

Cuentan con orgullo que hasta han reflotado leyendas locales. Como una ambientada en el Parque Municipal Independencia, en el llamado Camino de las Brujas, un paseo arbolado, de esos en los que las copas de los árboles se unen formando un techo natural y hacen el efecto de un túnel cuya desembocadura se observa a lo lejos como un círculo de luz, explica Blanca.

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Presentando el libro junto a Viictoria Odell (2a desde la izq), otros funcionarios del Municipio, y el intendente de Mercedes, Juan Ustarroz (centro)

Además de paseo obligado de los mercedinos, el sitio se ha prestado al surgimiento de leyendas fantásticas, muy frecuentes en los pueblos. Una de ellas es la de la pareja de enamorados que desoye la advertencia de no ir al sitio y acaba perdiendo el amor por el maleficio de alguna bruja…

Ahora que el libro está editado —se publicó hace dos meses—, están recorriendo nuevamente las escuelas, dice Victoria Odell.

“Nos comunicamos con la Dirección de Educación de la municipalidad y la Dirección Docente nos hizo un cuadernillo de actividades a partir de los cuentos, para cuando los maestros quieran retomar el tema. Es decir, nosotras vamos un día a leer, pero la actividad luego puede seguir”, explica.

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El proyecto recupera historias locales y promueve el intercambio entre personas mayores y niños

“El trabajo intergeneracional es muy enriquecedor para todos —sigue diciendo Odell—. Poder dejar material didáctico es muy gratificante. Lo ofrecemos a las escuelas y ellos deciden cómo y cuándo lo encuadran en su proyecto pedagógico. Está destinado al primer ciclo de primaria, de 1° a 3er grado. Los chicos a esa edad vuelan con la imaginación, se sorprenden, disfrutan muchísimo, realmente se enganchan con la propuesta. Siempre somos muy bien recibidos. También vamos a escuelas rurales. Siempre es gratificante el encuentro con los chicos”.

En efecto, muchos estudios centrados en los vínculos entre abuelos y nietos confirman que la interacción con niños rejuvenece. Por lo que no sorprende el entusiasmo de este grupo. La propuesta, además, abarca varios de los aspectos que recomiendan los expertos para una longevidad saludable: vínculos, aprendizaje de cosas nuevas, intergeneracionalidad, etcétera.

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“Gestionar la creación del libro fue todo un logro para estas personas, que desean compartir, trascender, dejar algo de ellas en cada institución a la que van”, dice Odell.

Cada autora publicó dos cuentos en este libro que ahora recorre las escuelas urbanas y rurales de Mercedes

La dirección de Adultos Mayores, en la que ella trabaja desde 2015, tiene, a nivel dispositivos, los Centros de Atención Primaria de Adultos Mayores (CAPS). También un Centro de Entrenamiento, con gimnasio, fútbol, tenis, caminatas, etc., y un Centro de Día y dos Hogares. En lo concerniente a actividades, organizan talleres de computación, de tecnología —para ayudar a los adultos mayores a ponerse al día con los nuevos dispositivos y aplicaciones—, de baile y de memoria, entre otros. Además, programas como Mayores Solidarios y Abuelas tejedoras, en los que los seniors pueden hacer ayuda social. Por último, en la ciudad hay ocho centros de jubilados con los que la Dirección articula actividades.