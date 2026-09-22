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Fernando Savater a los 79 años: para el filósofo la libertad no es hacer lo que uno quiere, hay límites y convivencia en una elección que pide hacerse cargo

Normas, lenguaje e instituciones pueden recortar movimientos, pero también habilitan un tipo de autonomía social. El autor enlaza participación ciudadana y educación cívica. Y lanza una advertencia sobre las excusas

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La ética de Fernando Savater extiende la libertad a la convivencia y la vincula con el reconocimiento de la humanidad de los demás.(Foto Carlos Alvarez/Getty Images)
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El filósofo español Fernando Savater, de 79 años, sostiene que la libertad exige decidir con conciencia de la propia elección. “Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo”, escribió en Ética para Amador, donde vinculó cada decisión con la responsabilidad sobre la vida que se quiere construir.

Publicado en 1991 y dirigido especialmente a los jóvenes, el libro se convirtió en una de sus obras de mayor alcance. Ética para Amador fue traducido a más de 25 idiomas.

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La frase condensa una distinción central: disponer de alternativas no equivale por sí solo a ejercer la libertad. Para Savater, una conducta elegida requiere detenerse ante las posibilidades, examinar sus motivos y reconocer que la decisión pertenece a quien actúa.

La elección consciente frente a la inercia

Actuar por costumbre, obedecer una orden o seguir un impulso puede orientar el comportamiento, pero ninguna de esas circunstancias elimina la necesidad de preguntarse qué se quiere hacer y por qué. La libertad comienza antes de la elección y se prolonga cuando la persona asume las consecuencias de lo que ha decidido.

La ética aparece, desde esa perspectiva, cuando se abandona la inercia. La cuestión no consiste únicamente en elegir entre distintas opciones, sino en comprender los motivos que llevan a preferir una sobre las demás.

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Savater plantea que las decisiones no se producen en un vacío. Cada persona parte de una situación concreta, con límites, necesidades, vínculos, normas sociales y conocimientos parciales, pero esas condiciones no anulan por completo la capacidad de elegir.

Fernando Savater, interviene en un acto cívico. Imagen de archivo. /Unanue / Europa Press)
Savater afirma que disponer de alternativas no equivale a ejercer la libertad si la persona no examina sus motivos y reconoce su decisión.

El filósofo diferencia el conocimiento de la situación, la imaginación de las posibilidades disponibles y la elección de una de ellas. La ignorancia o la coacción pueden reducir el carácter voluntario de un acto, aunque rara vez lo suprimen de manera absoluta.

Responsabilidad, convivencia y educación

Las decisiones individuales también tienen una dimensión compartida. La ética, según la interpretación de Savater recogida por OK Diario, portal español, se ocupa de las exigencias y los compromisos que surgen del reconocimiento de la humanidad de los demás.

Esa idea traslada la libertad del plano privado a la convivencia. Las normas, el lenguaje, la técnica y las instituciones políticas pueden limitar determinadas acciones, pero también funcionan como herramientas que hacen posible una libertad situada dentro de una sociedad.

En El valor de elegir, obra que Savater consideró “el núcleo esencial de cuanto he escrito”, el autor abordó la libertad como capacidad de elección y propuso elecciones relacionadas con la verdad, el placer, la política, la educación cívica, la humanidad y lo contingente.

La política ocupa un lugar particular en ese planteamiento porque permite transformar el orden recibido. La participación convierte a los ciudadanos en sujetos de las normas que organizan su convivencia, en lugar de dejarlos como receptores pasivos de reglas heredadas.

La educación, por su parte, no se limita a transmitir conocimientos o destrezas. Su función incluye formar personas capaces de expresar demandas, comprender las de otros, argumentar, persuadir sin imponer y aceptar argumentos ajenos sin vivirla como una humillación.

Fernando Savater sostiene en Ética para Amador que la libertad exige decidir con conciencia de la propia elección.
Fernando Savater sostiene en Ética para Amador que la libertad exige decidir con conciencia de la propia elección.

Savater también advierte sobre la tendencia a eludir la responsabilidad por los actos dañinos mediante explicaciones basadas en traumas, enfermedades o estructuras sociales. Esas circunstancias pueden influir, pero la conciencia obliga a reconocer la parte propia en las decisiones.

La libertad, en esa formulación, no consiste en hacer siempre lo que apetece ni en disponer de una cantidad ilimitada de opciones. Consiste en advertir que se está eligiendo, asumir el efecto de esa elección y decidir qué clase de vida se quiere llevar.

Podés leer: Los desopilantes anti consejos de longevidad de Fernando Savater, el filósofo irreductible.

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