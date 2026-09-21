Los cuatro cuadros oculares más habituales por la edad y cómo prevenirlos

Los controles oftalmológicos permiten detectar cataratas, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad y retinopatía diabética antes de que afecten la visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Con el paso de los años, la salud ocular puede cambiar de forma gradual y alterar actividades cotidianas como leer, manejar o distinguir detalles con poca luz. La reducción de la visión cercana, una mayor sensibilidad a la claridad y la aparición de manchas móviles son algunos de los cambios que pueden volverse más frecuentes con la edad.

Estos cambios no siempre implican una enfermedad, pero algunas afecciones en los ojos progresan sin señales perceptibles al comienzo. Los chequeos oftalmológicos periódicos permiten identificar alteraciones antes de que comprometan de manera marcada la capacidad visual, según indicó Harvard.

PUBLICIDAD

La relevancia de los controles reside en que varias enfermedades vinculadas con la edad pueden afectar zonas oculares y requieren abordajes distintos. La Cleveland Clinic indicó que cataratas, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad y retinopatía vinculada con la diabetes se encuentran entre los cuadros oculares frecuentes a medida que avanza la edad.

Los cuatro cuadros oculares relacionados con la edad

Las cataratas aparecen cuando las proteínas del cristalino, la estructura transparente que ayuda a enfocar la luz, se degradan y forman zonas opacas. De acuerdo con Cleveland Clinic, este proceso suele producirse de manera natural con la edad y puede causar visión borrosa o nublada, cambios en la percepción de los colores, halos alrededor de las luces y mayores dificultades para ver de noche.

PUBLICIDAD

La institución sanitaria señaló que las proteínas del cristalino pueden comenzar a deteriorarse alrededor de los 40 años, aunque los síntomas pueden advertirse después de los 60. Pueden afectar la visión central y la decisión sobre una cirugía depende de su evolución y de la valoración de un oftalmólogo. Harvard indicó que la intervención reemplaza el cristalino opaco por una lente artificial cuando el cuadro requiere tratamiento.

Cataratas en los ojos, una afección ocular que provoca visión nublada y afecta principalmente a adultos mayores – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glaucoma, en cambio, afecta el nervio óptico, que transmite la información visual desde el ojo hacia el cerebro. Según explicó Mayo Clinic, el daño suele estar asociado con una presión ocular alta, aunque también puede aparecer con valores normales de presión intraocular. En sus etapas iniciales puede no causar síntomas, por lo que se lo considera una afección de evolución silenciosa.

PUBLICIDAD

La clínica estadounidense detalló que algunas formas producen puntos ciegos en la visión periférica y luego dificultades para ver en la zona central. Harvard indicó que la tonometría, una prueba que mide la presión intraocular, forma parte de los estudios que pueden contribuir a detectarlo de forma temprana. En los casos de glaucoma agudo de ángulo cerrado, el dolor ocular intenso, la visión borrosa, las náuseas o los halos alrededor de las luces requieren atención médica urgente.

La degeneración macular asociada a la edad, conocida como DMAE, afecta la mácula, el área de la retina encargada de la visión central fina. Cleveland Clinic explicó que su deterioro puede dificultar la lectura, la escritura, el manejo y la identificación de objetos ubicados de frente, mientras que la visión lateral suele conservarse.

PUBLICIDAD

Un oftalmólogo realiza un examen de fondo de ojo a un paciente adulto utilizando una lámpara de hendidura en un consultorio, mientras una pantalla muestra la imagen ampliada del ojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la entidad de salud, cerca del 90% de las personas con este cuadro tiene la forma seca, caracterizada por la acumulación de depósitos llamados drusas bajo la mácula. La forma húmeda es menos frecuente, pero puede generar una pérdida más acelerada de la visión central por el crecimiento de vasos sanguíneos anormales bajo la retina. Harvard señaló que existen fórmulas vitamínicas específicas que pueden ayudar a frenar la progresión de la DMAE seca, mientras que hay terapias para ralentizar la forma húmeda.

La retinopatía diabética se relaciona con el daño que los niveles elevados de glucosa en sangre pueden causar en los vasos sanguíneos de la retina. La Academia Estadounidense de Oftalmología indicó que esos vasos pueden hincharse, filtrar líquido, obstruirse o dar lugar a nuevos vasos anormales, cambios que pueden provocar pérdida visual.

PUBLICIDAD

Suele no presentar síntomas en su fase inicial. Cuando avanza, puede causar visión borrosa, manchas móviles, cambios en la nitidez visual, áreas oscuras en el campo visual, disminución de la visión nocturna y pérdida de visión. Harvard indicó que el control de la glucemia y de la presión arterial puede retrasar o prevenir el daño ocular asociado con la diabetes.

Cómo prevenir los cuadros relacionados con la edad

Un oftalmólogo utiliza una lámpara de hendidura para examinar los ojos de una paciente adulta en un consultorio moderno y bien iluminado, simbolizando la importancia del cuidado visual y los diagnósticos precisos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los exámenes completos de los ojos son una de las principales herramientas para detectar enfermedades que aún no producen síntomas. Cleveland Clinic indicó que la evaluación puede incluir la dilatación de las pupilas para que el especialista observe la retina y otras estructuras internas del ojo. La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda un examen integral aproximadamente anual desde los 50 años, aunque la frecuencia puede variar según el estado de salud y los factores de riesgo.

PUBLICIDAD

La Universidad de Waterloo indicó que los antecedentes familiares, la diabetes, la hipertensión y una enfermedad ocular conocida son elementos que pueden justificar controles más frecuentes. También señaló que una alimentación equilibrada, el abandono del tabaco, la actividad física regular y la protección frente a la radiación ultravioleta se vinculan con el cuidado de la salud ocular y general.

La exposición solar es otro aspecto contemplado en las medidas de cuidado. Según la institución educativa, el uso de lentes de sol con protección UV total o UV400 y de elementos que reduzcan la exposición directa puede ayudar a proteger los ojos, ya que una exposición elevada a radiación ultravioleta puede incrementar el riesgo de algunas enfermedades, entre ellas las cataratas.

PUBLICIDAD

Algunas señales requieren una consulta sin demora. Cleveland Clinic incluyó entre ellas la pérdida súbita de visión, la visión doble, el dolor ocular, una lesión en el ojo, el enrojecimiento acompañado por inflamación del párpado y la aparición reciente de moscas volantes o destellos. La Universidad de Waterloo añadió la percepción de una cortina sobre parte del campo visual, manchas oscuras, visión distorsionada o líneas rectas que parecen onduladas.

En situaciones de baja visión, definida por Johns Hopkins Medicine como una discapacidad visual crónica que interfiere con la vida diaria y no se corrige con anteojos, lentes de contacto ni tratamientos médicos convencionales, existen servicios de rehabilitación. La institución indicó que estos pueden incluir lentes, iluminación, dispositivos de aumento y ayudas no ópticas para aprovechar la visión conservada y sostener la realización de actividades diarias.

PUBLICIDAD