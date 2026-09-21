Generación Silver

De los relatos del Holocausto al suelo polaco: el viaje silver al corazón de la memoria

Estar en el antiguo campo no funciona como excursión, sino como educación y memoria. La información acumulada durante décadas se transforma en experiencia. El recorrido exige tiempo, y deja algo abierto

El recorrido por Polonia permite a quienes crecieron con la Segunda Guerra Mundial acercarse a la historia de la Shoá a través de los lugares donde ocurrieron los hechos. REUTERS/Kacper Pempel
El recorrido por Polonia permite a quienes crecieron con la Segunda Guerra Mundial acercarse a la historia de la Shoá a través de los lugares donde ocurrieron los hechos. REUTERS/Kacper Pempel
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En abril de 2023, el periodista especializado en viajes Damián Umansky participó en Polonia del Programa Derej, un viaje inmersivo dedicado a la Shoá, término hebreo utilizado para referirse al Holocausto. La experiencia se realizó en el marco del 80.º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, que comenzó el 19 de abril de 1943. La propuesta combinó una instancia de formación previa en Argentina con visitas a sitios vinculados con la persecución y el exterminio y espacios de reflexión destinados a la transmisión de la memoria colectiva.

Quienes hoy tienen 60, 70 u 80 años crecieron con la Segunda Guerra Mundial todavía próxima a su historia familiar, escolar y cultural. Para muchos, viajar a Polonia permite acercarse físicamente a sucesos que conocieron durante décadas a través de relatos, imágenes de los campos, juicios de Núremberg y testimonios de sobrevivientes.

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Un hombre parado en primer plano ante la puerta con el letrero Arbeit Macht Frei y varias personas con banderas de Israel
En primera persona. El periodista Damián Umansky durante su recorrido junto al grupo del Programa Derej.

“El turismo silver, asociado durante mucho tiempo con destinos tranquilos, hoteles confortables y viajes de larga duración, también encuentra en la memoria histórica un territorio de interés. Para esta generación, conocer los lugares donde transcurrieron los acontecimientos que marcaron el siglo pasado puede convertirse en una manera de completar una historia aprendida durante décadas”, sostiene Damian Umansky.

Derej, “Camino” en hebreo, incluye una preparación académica y emocional antes de partir. El itinerario recorre tanto la herencia de la vida judía anterior a la guerra como los guetos, los lugares de deportación y los campos de concentración y exterminio, entre ellos Auschwitz-Birkenau y Treblinka.

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“Hay viajes que tienen otra finalidad: comprender”, plantea Umansky. “Es un viaje incómodo, por momentos doloroso, pero también significativo”.

Fotografía en blanco y negro de niños y jóvenes prisioneros detrás de alambradas. Visten uniformes a rayas y algunos llevan gorros
Un espacio de reflexión en el antiguo campo de exterminio, integrado dentro del itinerario de preparación académica y emocional.

Varsovia, una ciudad reconstruida sobre el antiguo gueto

El gueto de Varsovia fue creado por la Alemania nazi en 1940 y llegó a concentrar a cientos de miles de judíos en condiciones de extrema precariedad. Desde ese lugar se realizaron deportaciones masivas hacia los campos de exterminio.

La capital polaca muestra que la historia no permanece únicamente en los museos. Quedan pocos rastros físicos del antiguo gueto, y esa ausencia forma parte de la experiencia: el visitante atraviesa avenidas, plazas y edificios reconstruidos mientras intenta imaginar qué existía allí ocho décadas antes.

Pila de maletas viejas de cuero y cestas de mimbre detrás de una vitrina, varias de ellas con nombres escritos con pintura blanca
Las valijas apiladas en el museo de Auschwitz-Birkenau, con los nombres y direcciones escritos por quienes creían que iban a ser reasentados, representan la escala humana y la deshumanización de la Shoá.

“El Monumento a los Héroes del Gueto y el museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos permiten aproximarse a esa historia desde perspectivas distintas: la resistencia, la persecución y los siglos de presencia judía en Polonia anteriores a la Shoá”, describe el cronista de viajes.

Esa mirada amplía el recorrido más allá de la destrucción. “La historia no comienza con la persecución ni termina con la liberación de los campos. Existió una vida judía europea durante siglos que también forma parte de aquello que fue destruido”, sostiene el periodista.

Pilecki Auschwitz
La entrada a Auschwitz-Birkenau, donde más de un millón de personas fueron asesinadas por el régimen nazi.

Cracovia, Kazimierz y los lugares de la persecución

La arquitectura, el casco histórico y el patrimonio cultural suelen definir la imagen turística de Cracovia, pero la ciudad adquiere otra dimensión para quienes recorren Polonia vinculados con la memoria de la Shoá. El antiguo barrio judío de Kazimierz permite conocer la historia de una comunidad que integró durante siglos la identidad local.

La antigua fábrica de Oskar Schindler funciona hoy como museo. La historia difundida por la película de Steven Spielberg sirve para muchos visitantes como puerta de entrada a una realidad histórica más extensa.

Fachada alta de un edificio antiguo de ladrillos con ventanas tapiadas con madera tras una cerca metálica con pintadas en la parte inferior
Integrantes del Programa Derej recorren el antiguo gueto de Varsovia, una zona totalmente destruida durante la ocupación nazi.

El itinerario continúa hacia las zonas donde funcionó el gueto de Cracovia y el antiguo campo de Plaszow.

El punto de mayor impacto suele ser Auschwitz-Birkenau, el antiguo complejo nazi ubicado en Oświęcim, al sur de Polonia. Allí fueron asesinadas más de 1 millón de personas, en su mayoría judías, durante la Segunda Guerra Mundial.

La visita no funciona como una atracción turística convencional, sino como un espacio de memoria y educación. “Para una persona que ha pasado buena parte de su vida escuchando hablar de Auschwitz, estar allí produce una transformación difícil de explicar”, afirma Umansky.

“Las fotografías de los libros adquieren dimensión. Los nombres dejan de ser solamente nombres. Las estadísticas se convierten en historias humanas”, añade. “Y aparece una pregunta inevitable: ¿cómo pudo suceder? No existe una respuesta sencilla. Precisamente por eso, la visita exige tiempo”.

Bloques de piedra con inscripciones en varios idiomas, varias velas alineadas en la parte superior y un tulipán amarillo en el suelo
Un espacio de reflexión en el antiguo campo de exterminio, integrado dentro del itinerario de preparación académica y emocional.

Lublin y las comunidades judías destruidas

Lublin y su región permiten profundizar en otra dimensión de la historia judía polaca: la de los shtetls, pequeños pueblos donde durante generaciones transcurrieron la vida religiosa, familiar, comercial y cultural. Antes de la Segunda Guerra Mundial existían cientos de esas comunidades en Polonia.

El régimen nazi no solo asesinó a millones de personas: también destruyó comunidades enteras y sus formas de vida. “Recorrer esos lugares permite comprender que detrás de la cifra de 6 millones de judíos asesinados había millones de historias individuales: familias, comerciantes, estudiantes, niños, artistas, trabajadores, abuelos y nietos”.

Auschwitz-Birkenau, el complejo nazi de Oświęcim, fue el lugar donde asesinaron a más de 1 millón de personas, en su mayoría judías, durante la Segunda Guerra Mundial. REUTERS/Kacper Pempel
Auschwitz-Birkenau, el complejo nazi de Oświęcim, fue el lugar donde asesinaron a más de 1 millón de personas, en su mayoría judías, durante la Segunda Guerra Mundial. REUTERS/Kacper Pempel

La experiencia puede adquirir una dimensión intergeneracional cuando abuelos viajan junto a hijos o nietos. El recorrido puede convertirse entonces en una conversación sobre memoria, discriminación, antisemitismo, derechos humanos y democracia.

A medida que mueren los sobrevivientes de la Shoá, la transmisión de la memoria dependerá cada vez más de testimonios registrados, archivos, museos y sitios históricos.

Para las nuevas generaciones, Auschwitz, el gueto de Varsovia y los antiguos shtetls pueden parecer acontecimientos cada vez más lejanos. Para quienes crecieron con la guerra presente en los relatos de padres y abuelos, persiste una conexión generacional distinta.

Una vela de té encendida sobre una piedra rugosa en primer plano, con un grupo de grandes piedras verticales y árboles desenfocados al fondo
Frente a la ausencia de sobrevivientes, el viaje pedagógico busca garantizar la transmisión de la memoria colectiva a las nuevas generaciones.

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