Generación Silver

Turismo idiomático silver: las claves del mapa que cambió con Asia y Europa como protagonistas

Un informe de Education First y registros de organismos nacionales detallan qué ciudades crecieron más desde 2019, y cómo precio-calidad, nivel de vida y preferencias por regiones reordenaron prioridades al estudiar fuera del país

Guardar
Google icon
APRENDER ITALIANO DESPUÉS DE LOS 50 EN ROMA GENERACION SILVER
Cada vez más argentinos mayores de 50 años eligen Europa para combinar el aprendizaje de idiomas y el turismo.

Tokio, Roma y otros destinos de estudio reordenaron el mapa del turismo idiomático argentino: la demanda hacia la capital japonesa se triplicó desde 2019 y la ciudad italiana la cuadruplicó, en un giro que combina consumo cultural global entre los jóvenes y búsqueda de formación con bienestar cognitivo entre los mayores de cincuenta años.

El cambio no se limitó a esos dos polos. Malta superó el triple de sus registros prepandemia, Múnich también multiplicó por tres sus números y Niza mostró un aumento cercano al doble, en un escenario en el que Europa ganó peso entre quienes priorizan relación precio-calidad, nivel de vida y experiencia internacional.

PUBLICIDAD

Los datos que explican el giro

Según datos de Education First, el crecimiento más marcado en Asia se concentra en Japón. De acuerdo con la Japan National Tourism Organization, más de 33.800 argentinos viajaron al país en 2025, en sintonía con 42,7 millones de visitantes extranjeros recibidos por Japón durante el año pasado.

Japón avanzó impulsado por el interés juvenil en la cultura pop asiática; Roma, por un público mayor de cincuenta años que busca estudiar y, al mismo tiempo, sumar una experiencia cultural en el Viejo Continente.

PUBLICIDAD

Roma crece entre mayores de 50 años por estudio, cultura y salud cognitiva

En Europa, el fenómeno más llamativo se concentra en la generación silver. Roma cuadruplicó su demanda frente a los niveles previos a la pandemia, como reflejo de un público que combina formación, vida cultural y una experiencia internacional.

APRENDER ITALIANO DESPUÉS DE LOS 50 EN ROMA GENERACION SILVER
La neuropsicóloga Raffaella Rumiati destaca cómo los adultos mayores compensan las dificultades con estrategias adquiridas a lo largo de la vida.

Aprender un nuevo idioma en la adultez mayor estimula la neuroplasticidad y fortalece la reserva cognitiva, porque obliga al cerebro a crear nuevas conexiones neuronales y reorganizar las existentes frente a estructuras gramaticales y vocabulario desconocidos.

Ese esfuerzo intelectual sostenido mejora funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la atención focalizada y la capacidad para resolver problemas complejos. También puede ralentizar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y retrasar por varios años la manifestación clínica de la demencia y el Alzheimer.

Raffaella Rumiati, profesora de neuropsicología en la Universidad Tor Vergata de Roma, participó en un panel de debate con estudiantes y afirmó: “El ejercicio intelectual, como aprender idiomas o música, activa la reserva cognitiva, que protege de un envejecimiento cerebral prematuro”.

La especialista también señaló que el aprendizaje permanente puede fortalecer la memoria y retrasar el deterioro cognitivo. Reconoció que estudiar un idioma resulta más desafiante con la edad, porque envejecen funciones como la memoria y la percepción, aunque subrayó que los adultos mayores compensan esa dificultad con estrategias y métodos incorporados a lo largo de los años.

APRENDER ITALIANO DESPUÉS DE LOS 50 EN ROMA GENERACION SILVER
Tokio, Roma y otros destinos de estudio reordenaron el mapa del turismo idiomático argentino desde la prepandemia.

Rumiati comparó esa ventaja con la conducción: los jóvenes pueden ser más rápidos, pero la experiencia aporta conocimientos prácticos para tomar decisiones. Sobre esa base, el aprendizaje de una lengua aparece no solo como herramienta cultural, sino también como una forma de preservar autonomía y salud mental.

En ese mismo corredor europeo, Malta se consolidó como otro foco del turismo idiomático por su condición de país de habla inglesa, su clima cálido, su patrimonio histórico y sus costos moderados. Múnich y Niza completan un mapa más diverso que el de hace cinco años para los argentinos que buscan estudiar en el exterior.

El auge de Japón se apoya en el consumo cultural

Detrás del salto de Tokio aparece un componente generacional claro. Luciano Comba, director de Education First (EF) en Argentina, explicó que “el número de argentinos que eligen Tokio como destino educativo se triplicó respecto a los niveles prepandemia, lo que refleja un vuelco total hacia un turismo idiomático guiado por las pasiones”.

El directivo añadió que “este fenómeno responde a un cambio en las expectativas de los viajeros, quienes persiguen experiencias en entornos que ofrecen un contraste absoluto en su idioma, estética y normas de convivencia”.

Japón concentró el mayor crecimiento en Asia y recibió a más de 33.800 argentinos en 2025, según la Japan National Tourism Organization. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA
Japón concentró el mayor crecimiento en Asia y recibió a más de 33.800 argentinos en 2025, según la Japan National Tourism Organization. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Según Comba, el furor por viajar a Japón es una tendencia global que llegó a la Argentina con algo de retraso. Citó el caso de México, donde las salidas grupales tienen éxito desde antes de la pandemia.

Comba explicó que la demanda de Tokio como destino educativo se triplicó respecto a los niveles prepandemia y que ese crecimiento ya impacta en la disponibilidad de plazas en las aulas de la ciudad. Por esa razón, este verano la empresa decidió sumar Kioto como alternativa para estudiar en Japón.

Cómo es estudiar en Tokio

Para los estudiantes internacionales, la escuela de la firma en Tokio se convirtió en uno de los campus más buscados. La ciudad supera los 13 millones de habitantes y alcanza 30 millones en su área metropolitana, con una combinación de transporte público seguro y puntual, rascacielos, restaurantes, barrios residenciales y parques con templos antiguos.

La sede está ubicada en Shibuya Cross Tower, en el centro de la ciudad. El espacio ofrece comodidades modernas y una sala común amplia para socializar, mientras que su programa de actividades incluye partidos de básquet en el Parque Yoyogi con residentes locales y encuentros como el International Cafe, donde los alumnos interactúan con estudiantes japoneses.

APRENDER ITALIANO DESPUÉS DE LOS 50 EN ROMA GENERACION SILVER
Aprender un idioma en la adultez mayor fortalece la reserva cognitiva y puede retrasar el deterioro cognitivo, la demencia y el Alzheimer.

La propuesta también suma visitas al Santuario Meiji, tardes de compras en Harajuku, noches de karaoke e izakaya, recorridos por museos del ramen y actividades estacionales como el hanami en primavera o la observación de fuegos artificiales en verano. Los estudiantes aprovechan además los viajes en tren bala a Kioto, escapadas a Hiroshima, visitas a Nikko y excursiones a FujiQ Highlands, al pie del Monte Fuji.

Temas Relacionados

TokioRomaIdiomasViajes y Turismogeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hombres mayores bajo la lupa: el aislamiento social tiene un efecto más marcado en los varones

El análisis por sexo mostró una brecha amplia con una de las mediciones. La edad no cambió el efecto entre grupos. Qué variables del contacto cotidiano aparecen como las más asociadas con vivir más

Hombres mayores bajo la lupa: el aislamiento social tiene un efecto más marcado en los varones

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

El fanatismo de Pauline Kana no empezó en el torneo, sino tras el arribo del capitán argentino a Estados Unidos. Un gesto breve alcanzó para reactivar infinitas reproducciones. Luego llegó el cartel que la coronó como celebridad digital

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Un sistema de inteligencia artificial con sensores permite seguir la movilidad de los silvers en el hogar

Un ensayo anual en residencias de larga estancia mostró una pista llamativa fuera del consultorio y abrió una posibilidad clínica con resguardos de privacidad

Un sistema de inteligencia artificial con sensores permite seguir la movilidad de los silvers en el hogar

“No quiero molestar”: el rap de una madrileña por el derecho de los adultos mayores a no ser descartados

Aisha Ruah es un nombre en la cultura Hip Hop desde los años 90. Sus letras apelan a la conciencia y a la fe. Se inspiró en su abuelo asturiano para componer esa canción

“No quiero molestar”: el rap de una madrileña por el derecho de los adultos mayores a no ser descartados

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

La investigación se hizo con adultos en riesgo de deterioro cognitivo en los Estados Unidos. Qué se halló al evaluar una rutina guiada de ejercicio, alimentación, estimulación mental y vida social

Un estudio a partir de resonancias magnéticas confirmó que cuidar el estilo de vida antes de los 70 años ayuda a proteger el cerebro

DEPORTES

“Este grupo escribió historia”: el emotivo mensaje de Messi a horas de jugar la final del Mundial contra España

“Este grupo escribió historia”: el emotivo mensaje de Messi a horas de jugar la final del Mundial contra España

La versión especial del Himno Nacional con el que arrancó el día de la final del Mundial entre Argentina y España

La selección argentina buscará el bicampeonato Mundial para coronar un ciclo que ya quedó en la historia

La predicción de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi para la final del Mundial entre Argentina y España

La figura de Francia que rompió un histórico récord de Pelé en los Mundiales después de 56 años

TELESHOW

Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

La primera imagen de María Becerra rumbo al Mundial: camiseta argentina, pelota y un guiño a la Selección

De Marley a Barby Franco: quiénes fueron los famosos presentes en el banderazo argentino de Times Square

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido azul intenso y envió un mensaje de apoyo a la Selección: “Mañana mas que nunca”

La indignación de Nati Jota por los precios de las entradas de la final del Mundial: “Realmente es para millonarios”

INFOBAE AMÉRICA

Casos de tosferina aumentan casi un 200 % en Honduras por baja cobertura de vacunación, advierten autoridades

Casos de tosferina aumentan casi un 200 % en Honduras por baja cobertura de vacunación, advierten autoridades

El programa moscamed cumplió 50 años de cooperación entre Guatemala, México y Estados Unidos

La amistad en el arte como una fuerza creativa que se forja entre rivalidad, exilio y lealtad

Sube a $21.2 millones el costo para reconstruir el Colegio José A. Remón Cantera en Panamá

Costa Rica: El MEP revisa los 1.428 programas de estudio vigentes para definir cuáles deben actualizarse