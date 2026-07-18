Generación Silver

“No quiero molestar”: el rap de una madrileña por el derecho de los adultos mayores a no ser descartados

Aisha Ruah es un nombre en la cultura Hip Hop desde los años 90. Sus letras apelan a la conciencia y a la fe. Se inspiró en su abuelo asturiano para componer esa canción

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Este video es una pieza promocional para el sencillo musical "Diles que les amo" de la cantante Aisha Ruah. Las imágenes corresponden a la portada del disco, que presenta una paloma blanca con alas extendidas, rodeada de figuras oscuras y un fondo rojizo. Este lanzamiento busca visibilizar a los adultos mayores, como se indica en la información contextual.

El tema No quiero molestar, alude a esa frase que todos escuchamos alguna vez, frecuente entre las personas mayores que a cierta edad empiezan a sentirse una carga para los demás. Cuando no son los demás los que se lo hacen sentir.

Aisha Ruah se indigna contra este sentimiento que muchas veces surge de la indiferencia e ingratitud de aquellos a los que el anciano o anciana consagró su juventud y madurez: “Entregó todo en la vida y no quiere molestar”, dice uno de los versos,Ángel de cabellos blancos y mirada clara / No quiere molestar, no quiere ser una carga”.

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“Qué pena que los que nos dieron la vida / Estén postrados en sus sillas mirando la puerta de salida / Por la que te fuiste con un hasta pronto abuela / No volviste a llamar, ella esperando a que volvieras”, dice Aisha en un tramo muy interpelante de su tema.

Aisha Ruah
Aisha Ruah, rapera madrileña

Sin duda el rap es un estilo que se presta a la protesta y a la denuncia. Y la cantante madrileña no lo desaprovecha. Además de denunciar la cultura del descarte, la deshumanización de las personas mayores, no deja pasar uno de los temas más polémicos que es el de la eutanasia que en muchos países adopta la siniestra cara de una compasión mal entendida hacia los ancianos: “Va por nuestros mayores, vosotros no molestáis / Por lo que nos enseñáis, la historia que custodiáis / Valores que perdimos, vuestra fe, lo más preciado / Por vuestro tiempo entregado sabiendo que es limitado / Y aunque este mundo egoísta y confundido / Maquille con palabras vuestro suicidio asistido / Quieren descartaros, dejaros a vuestra suerte / Sólo el que nos creó puede dar la vida y la muerte”.

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La canción rescata la vida vivida, la carga por tantos años llevada, el sacrificio y la entrega de quienes hoy necesitan que otros miren por ellos. “Mujeres que no contaron todo lo que aguantaron / Hombres que no expresaron los pesos que los dañaron (...)/ Los que el lomo se doblaban para llevarnos el pan / Son los mismos que hoy no pueden agacharse / Que necesitan que tú mengües para que puedas levantarles”.

Hay un concepto bíblico en este verbo “menguar”. Alude a un versículo del Evangelio de Juan (3:30): “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe”. Son palabras dichas por Juan el Bautista, cuya misión era preparar el terreno para la llegada de Jesús y que por lo tanto debía luego quedarse en segundo plano.

Aisha Ruah
En su canción "No quiero molestar", Aisha Ruah alude a los proyectos de eutanasia que se maquillan como "suicidio asistido" y que para ella es que "quieren descartaros, dejaros a vuestra suerte"

“Te pido por favor que no calles tu opinión —sigue diciendo el rap de Aisha hablándole al anciano directamente— / Escucho con atención, puedes llorar tu emoción / Te pido por favor que nos dejes amarte / Cuidarte no es una carga, vivir para servir es arte “, y concluye con cuatro nombres que muy posiblemente sean los de sus abuelos: Margarita, Antonio, Aurora y Victoriano / Justos que dieron fruto, hasta la vejez, lozanos / Entrega, inteligencia, disciplina y poesía / Ojalá con mi oración pueda pagároslo algún día”.

En una entrevista reciente con la Televisión Española, Aisha Ruah expresó su satisfacción de ver que el rap es cada vez más apreciado por diferentes públicos: “Me parece muy bonito porque el rap muchas veces parece que es algo cerrado para ciertos tipos de personas y lo estoy viendo mucho en los lugares a los que voy, desde colegios, también iglesias, en las salas señoras de 80 años que te dicen: ‘Esto del rap no me gustaba a mí, pero al final es poesía”.

Y en referencia a la canción No quiero molestar, dice que en parte se inspiró en su abuelo asturiano y que la tituló así “porque esa es una frase que dicen mucho las personas mayores”. “Este canto también lo he compuesto para estas personas mayores que son amadas, que no molestan y cuya vida tiene dignidad desde el comienzo hasta el final, en esta cultura de la muerte en la que estamos inmersos ahora mismo”.

En 2025 Aisha Ruah ganó el Catholic Music Award a Mejor Canción Urbana con su tema Sal de ti. Esos premios son organizados por el Vaticano, e incluyen un total de 19 categorías, entre ellas, mejor álbum, mejor intérprete, mejor canción de alabanza, de evangelización y de música litúrgica.

Aisha Ruah
En 2025 Aisha Ruah ganó el Catholic Music Award a Mejor Canción Urbana con su tema Sal de ti

Aisha Ruah es católica y ha puesto su creatividad al servicio de la expresión de esa fe. “Todos escuchamos música, y el Señor quiere servirse de ella para encontrarse con cada uno de sus hijos, para causar un impacto, entrar en la cultura y en los medios... y salvarlos”, dijo en referencia a los Catholic Music Awards.

Considera que “la música es un código, un canal y un puente” capaz de llevar el mensaje cristiano a muchas personas “que quizá no cruzarían las puertas de una iglesia”. “El Señor se vale de muchos medios para tocar los corazones”, dijo.

En una entrevista con Religión en Libertad, poco después de recibir ese premio, contó que en su adolescencia era muy hostil a la Iglesia y explicó el porqué: “Hice la comunión porque quería una bicicleta. Pero fui una adolescente alejada de la Iglesia, sumergida desde muy niña con mi hermano en el rap español y americano. Del cristianismo sólo sabía sus errores, abusos históricos, lo que salía por la tele. Yo era muy ignorante respecto a Cristo, su mensaje y el papel del cristianismo en la Historia, en nuestras libertades. Pensaba que el catolicismo castraba la libertad de la persona, que era una farsa para calmar conciencias”.

Hoy concluye que la fe, “si no es regada por el conocimiento de la Palabra, los sacramentos, la oración íntima y un testimonio de fe coherente de los que nos rodean, es fácil que quede estéril”.

A los 19 años, Aisha aceptó ir a Tierra Santa a una peregrinación invitada por sus padres. “Sólo quería un poco de turismo”, recuerda, y cuenta que al principio se mofaba de la fe de la gente. Pero Tierra Santa lo cambió todo.

Aisha Ruah
En su adolescencia fue hostil a la Iglesia; hoy se considera "misionera musical"

“Mi vida fue transformada en el Lago Tiberiades. Del canasto vacío, multiplicó panes y peces. Al final del viaje, Jesús, milagrosamente, me movió a confesar mis pecados”.

Desde entonces se ve a sí misma como “testigo de que Jesús está vivo y resucitado, presente en la Eucaristía y que la palabra de Dios es una ley que libera al ser humano”.

“Llevo cinco años como misionera musical”, cuenta. Con la asociación EsperanzArte, recorre colegios por ejemplo, para transmitir el mensaje a los “chavales” de “una forma atrayente y participativa”.

También cantó en la JMJ de Lisboa, todavía bajo el pontificado de Francisco, en agosto de 2023. “La música y la fe nos unen en un idioma común”, dice, evocando esa experiencia.

“Para el joven que vive inmerso en este mundo tan cambiante, lleno de todo tipo de ideologías y confusión, es fundamental experimentar que no está solo, que somos muchos jóvenes los que compartimos en España y en el mundo la decisión de seguir a Cristo. Es hora de dejar los complejos que están llevando a España a la pérdida de los valores de nuestros padres y abuelos. Cada vez hay más jóvenes que están cansados de vivir acomplejados y en la comodidad de calentar el banco. ¡Id y anunciad! Son las palabras de Cristo. Dos mil años después siguen sonando, nos llaman a ser misioneros, cada uno según el carisma recibido”, concluye.

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