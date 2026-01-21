Oscar cumplió 105, Dybala le envió una camiseta y el servicio de emergencias le dio un reconocimiento por no haberlos llamado en 30 años

Oscar D’Olivo guarda con cariño cada camiseta que le envía Paulo Dybala desde Italia.

Don Florentino Oscar D’Olivo es uno de nuestros 8 mil súper centenarios. Acaba de celebrar sus 105 años en Colonia Caroya, rodeado de familiares, amigos y vecinos, quienes destacaron su trayectoria y vitalidad excepcionales. Es el hombre más longevo de la provincia de Córdoba.

Paulo Dybala le envía cada año a Oscar una camiseta con el número de su edad, un gesto que el hombre guarda con cuidado y estima como un verdadero tesoro. La tradición refleja la amistad entre el futbolista y su vecino, así como la continuidad de un vínculo iniciado en la infancia del jugador.

El servicio de emergencias entregó a Oscar un certificado de reconocimiento por no haber requerido una ambulancia en tres décadas de afiliación.

El dato resume una trayectoria marcada por la autonomía, el cuidado personal y una notable continuidad en su vida cotidiana.

A contramano de esto, el año pasado Oscar no pudo votar porque la justicia electoral lo sacó del padrón por haber pasado los 102 años...

La fiesta de los 105 tuvo lugar en su casa familiar, ubicada frente a la Plaza Nicolás Avellaneda, donde reside desde hace más de setenta años. Sus hijos, Adriana, Analía, Raúl y Daniel, junto a nietos y amistades cercanas, participaron del homenaje, resaltando el ejemplo de vida de Oscar y el orgullo compartido por una nueva celebración.

Nacido el 18 de enero de 1921, Oscar es el undécimo hijo de una familia de 14 hermanos descendientes de inmigrantes italianos. La vida cotidiana en Colonia Caroya aparece en su relato como un factor decisivo.

Oscar habla de la escuela, de los trayectos a caballo hasta Jesús María, del cuidado del cuerpo y de las decisiones tomadas con el paso del tiempo.

“El organismo es un regalo y hay que cuidarlo”, afirma, al explicar su relación con la longevidad. Describe una rutina marcada por el vínculo social, el encuentro con amigos y hábitos moderados. “Estoy con amigos que toman hasta tres whiskies; yo tomo uno solo”, dice, entre risas.

La historia de su vida incluye el trabajo en el almacén familiar, el matrimonio con Enriqueta Peschiutta y la dedicación cotidiana a su familia y al entorno comunitario.

Tras el fallecimiento de su esposa, Oscar eligió no volver a formar pareja; prefirió dedicarse a sus hijos y mantener los vínculos afectivos que forjó a lo largo de los años. Con frecuencia, comparte reflexiones sobre la vida y la longevidad, aconsejando evitar excesos, cultivar la paz interior y desear el bien a todos

El momento en que don Oscar D’Olivo recibe la camiseta de Dybala

Oscar sostiene que el amor y la vida en pareja “te ayuda a cambiar de modales” y promueve la importancia de la amistad y la ausencia de rencores. Según él, mantener relaciones sinceras evita que una persona se sienta sola en el paso del tiempo.

Un hincha de Talleres en la tribuna contraria

Oscar recuerda con precisión una tarde de fútbol en la cancha de Belgrano, cuando fue invitado a presenciar un clásico frente a Talleres desde un sector vinculado a la dirigencia. A los quince minutos llegó el gol visitante y la reacción desató una escena inesperada.

“Se me salió el indio”, contó entre risas en una entrevista en Canal 10 el hincha fanático de Talleres. Un hombre corpulento, amigo de conocidos comunes, lo levantó en el aire en medio del festejo.

La confusión se resolvió con explicaciones, risas y, con el tiempo, una amistad que continuó en visitas posteriores a la cancha. “¿Sabe con quién iba después? Con él”, resume, como si se tratara de una anécdota mínima, pero cargada de humanidad.

La amistad con Paulo

En cada cumpleaños, una tradición especial cobra relevancia: la llegada de la camiseta de fútbol enviada por Paulo Dybala, el futbolista cordobés e internacional que mantiene con Oscar un lazo forjado en la infancia, cuando compartía almuerzos y truco en su casa de Colonia Caroya.

Familiares y amigos acompañan la celebración del cumpleaños 105 en su casa.

Cada año, Dybala le envía una prenda personalizada con el número correspondiente a su edad, gesto que Oscar considera un verdadero tesoro y guarda con esmero.

La relación entre Dybala y Oscar representa el respeto y el afecto intergeneracional que la comunidad siente por su vecino más longevo. El vínculo, surgido desde la niñez del jugador, refleja la continuidad de una amistad auténtica, más allá de los éxitos y la fama en el deporte profesional.

Una imagen del pasado muestra a Paulo Dybala jugando al truco con Oscar D’Olivo.

Recordamos la entrevista con Oscar para Infobae del año pasado, en la que relató sus primeros años entre la familia y el trabajo.

“Mi madre, Catalina, hizo las cosas bien. Ocho mujeres y seis varones. Cuando me tocaba estudiar, mi padre se había fundido por la sequía. Me dijo: ‘para vos no hay estudio, quedate en el negocio conmigo’. Así empecé, y fue duro: el que sacaba plata tenía que explicar en qué la gastaba.”

En esa misma conversación, Oscar habló de su vida personal y de la importancia de la familia: los 65 años que compartió con su esposa, sus cuatro hijos, ocho nietos y cinco bisnietos.

"Infobae está en la cumbre. Ha marcado un camino limpio, que ayuda al periodismo a hacer las cosas bien. Mis felicitaciones para el director y para vos. Si Dios quiere, el 18 de enero cumplo 105. Espero llegar“, nos había dicho en octubre de 2025 luego de no poder votar por no figurar en el padrón electoral.

Sus enseñanzas a las nuevas generaciones incluyen respeto, entrega y valores de vida.

Recordó también con claridad su mirada sobre el pasado y el presente: “Han sido años duros, difíciles. Pero nada es difícil si uno se sacrifica. Tengo buena memoria del pasado, pero el presente también es hermoso. La juventud no está perdida. Hay que saber cultivarla. La naturaleza nos dio la materia gris, y hay que alimentarla con estudio. Si la alimentás con cosas buenas, hacés un bien a tu persona, a tu familia, a tu pueblo y a tu país”.

Cada palabra refleja la lucidez y la experiencia de quien ha vivido más de un siglo y sigue contando su historia con claridad y cercanía.

Oscar también dejó su huella como impulsor y pionero del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Rememora la labor conjunta con otros referentes y la construcción colectiva de uno de los eventos más emblemáticos de la zona, resaltando el valor de la solidaridad y del trabajo en comunidad.

Sobre la vida moderna, advierte que la tecnología, si bien es útil, puede alejar a las personas del contacto humano.

El hombre más longevo de Córdoba conserva lucidez y memoria admirables. Y así se celebró en Colonia Caroya.

Para las nuevas generaciones, Oscar recomienda conservar la paz interior, valorar a las personas mayores y evitar actitudes egoístas. Su testimonio resume más de un siglo de historia argentina, atravesando crisis, cambios políticos y sociales, y cultivando una red de afectos y memorias en su pueblo.

La mesa del festejo reunió productos típicos de la tradición gastronómica caroyense, con el típico salame.

El encuentro se organizó en un clima íntimo, atravesado por las raíces italianas que marcaron la vida de Oscar y la historia de la ciudad. El menú respondió a la tradición gastronómica de Colonia Caroya, con una mesa inicial de salames, bondiola, jamón cocido y jamón crudo, acompañados por una variedad de quesos.

Luego se sirvieron platos preparados en horno de barro, entre ellos costillar y pollo con ensaladas. El cierre incluyó la torta por los 105 años y helado. Al festejo asistieron alrededor de 60 personas, en una celebración extensa y compartida, marcada por la comida como eje del encuentro.

La intendenta Paola Nanini acompañó a Oscar D’Olivo durante la celebración de sus 105 años en Colonia Caroya.

Colonia Caroya se formó sobre las tierras de la antigua Estancia Jesuítica fundada en 1616, la primera de la Compañía de Jesús en el actual territorio argentino. Tras distintos usos productivos y estratégicos, en 1878 el Estado nacional loteó el predio para el asentamiento de inmigrantes italianos, en su mayoría provenientes del Friuli.

Esa colonización definió la identidad de la ciudad, visible en su trama urbana, en la cultura del trabajo agrícola y en una gastronomía que convirtió al salame en uno de sus símbolos más reconocidos.