Inteligencia artificial y diseño inclusivo: claves para la autonomía digital de los silver

La inteligencia artificial puede reformular consultas técnicas de adultos mayores para facilitar la comprensión de problemas digitales y mejorar la precisión de las respuestas.

El auge de soluciones de inteligencia artificial y diseño centrado en el usuario está transformando la experiencia de los seniors ante las barreras para utilizar tecnologías digitales.

Investigaciones recientes en arXiv demuestran que los avances en IA reducen los obstáculos de comunicación, mientras que nuevas prácticas de diseño inclusivo abren posibilidades de mayor autonomía y participación digital en este grupo demográfico.

La inteligencia artificial ayuda a los silver a superar desafíos en el uso de tecnologías digitales al reformular sus consultas técnicas para que sean más claras y fáciles de entender. Por su parte, el diseño centrado en el usuario enfatiza la creación de interfaces accesibles y adaptadas a las necesidades específicas de este grupo, facilitando el acceso autónomo y fomentando la confianza en la vida digital.

IA y barreras comunicativas

Según el estudio publicado en arXiv por Hasti Sharifi y su equipo, muchos adultos mayores tienen dificultades al expresar sus problemas tecnológicos por el desconocimiento de la terminología técnica y los cambios cognitivos vinculados a la edad.

Esto provoca consultas incompletas o ambiguas, lo que complica la obtención de respuestas útiles al pedir soporte.

La investigación identificó desafíos como la falta de información relevante, el exceso o la escasez de detalles y la tendencia a desviarse del foco en las consultas.

Investigaciones recientes señalan que muchas barreras tecnológicas se originan en el diseño de interfaces poco accesibles.

La aplicación de modelos de lenguaje posibilitó reformular las preguntas, logrando soluciones más precisas y comprensibles para los adultos mayores.

Los resultados muestran que la reformulación mediante IA incrementó la precisión de las respuestas técnicas a 69% frente al 46% original.

Las búsquedas en Google pasaron de 35% a 69% de efectividad con preguntas adaptadas por IA.

Personas jóvenes lograron una comprensión del 93,7% de las consultas modificadas por IA, en comparación con el 65,8% anterior, y expresaron mayor seguridad al ofrecer ayuda.

Por otro lado, los seniors evidenciaron una alta capacidad para responder preguntas contextuales (89,8%) y seguir soluciones ofrecidas (94,7%), lo que contribuyó a reforzar su confianza en el uso de tecnologías digitales.

Usabilidad y diseño inclusivo, la nueva frontera de la brecha digital

Christine Ine sostiene en arXiv que la actual “brecha digital” se debe más a la usabilidad de los dispositivos que a su acceso.

Se estima que la población mundial de adultos mayores alcanzará el 16% en 2050, intensificando la relevancia del diseño tecnológico.

El estudio destaca que los principales obstáculos provienen de limitaciones visuales, cognitivas y motoras, combinadas con interfaces complicadas y la ausencia de adultos mayores en el proceso de diseño.

El diseño centrado en el usuario incorpora a personas mayores en el proceso de creación tecnológica para desarrollar dispositivos y servicios más simples e intuitivos.

De acuerdo con Ine, el diseño deficiente es el gran freno a la adopción tecnológica: “la brecha digital... es una brecha de usabilidad”.

La participación activa de adultos mayores en la creación y prueba de tecnologías —mediante el diseño centrado en el usuario y enfoques colaborativos— se considera esencial para revertir estas tendencias.

El informe señala que atributos como pantallas de alto contraste, flujos de interacción sencillos y retroalimentación multimodal, además de la incorporación de cuidadores en el entorno digital, son especialmente efectivos.

También critica que muchas pautas de accesibilidad existentes se centran en lo técnico y no en la experiencia subjetiva de los adultos mayores.

La autora subraya la necesidad de una visión ética y empática, basada en cocreación y usabilidad real, para que más adultos mayores aprovechen los beneficios del entorno digital.

Autonomía y equidad: el alcance real de la innovación

La integración de inteligencia artificial y diseño inclusivo revela oportunidades y límites para la autonomía y la equidad en el uso de tecnologías por adultos mayores.

Si bien la IA mejora la comunicación y la comprensión de problemas técnicos, la equidad digital demanda rediseñar las tecnologías a partir de la experiencia directa y la inclusión activa de los adultos mayores.

La creación de conjuntos de datos como OATS, desarrollado por Sharifi y sus colegas, proporciona nuevas herramientas para futuras soluciones adaptadas a una población cada vez más numerosa.

Estos recursos, junto con prácticas de diseño centrado en el usuario descritas por Ine, favorecen una mayor autonomía para acceder a tecnologías clave en la vida diaria, la salud y el bienestar.

El reto permanece en traducir estos progresos en productos cotidianos que resulten intuitivos y socialmente integrados para los adultos mayores, promoviendo su plena participación digital.

Las tecnologías digitales que son sencillas, accesibles y relevantes permiten a los adultos mayores apropiarse de ellas con mayor facilidad, potenciando su confianza y autonomía en la vida digital.