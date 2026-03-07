Generación Silver

El auge del emprendimiento senior impulsa nuevas fuentes de ingresos

Una oleada de profesionales experimentados descubre oportunidades inesperadas en campos donde cada contacto y la visión a largo plazo marcan la diferencia

Guardar
Cada vez más personas mayores
Cada vez más personas mayores de 60 años lanzan emprendimientos propios como alternativa laboral.

El auge del emprendimiento senior muestra cómo el envejecimiento ya no implica necesariamente el retiro. Cada vez más personas mayores de 60 años fundan sus propias empresas, motivadas por la necesidad económica, el deseo de autonomía y la reinvención profesional.

El crecimiento de nuevos emprendedores de más de 60 años responde tanto a cambios demográficos como a la búsqueda de ingresos ante jubilaciones insuficientes. Las ventajas más destacadas de este grupo incluyen experiencia profesional, redes de contactos consolidadas y una situación financiera inicial más estable, factores que favorecen la supervivencia empresarial, especialmente en sectores como la consultoría, la educación ejecutiva, la tecnología aplicada a nichos y la economía del cuidado.

Crecimiento del emprendimiento senior

En Estados Unidos y otras economías desarrolladas, la tasa de creación de empresas por parte del grupo de 55 a 64 años ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. Este avance está documentado en análisis de entidades como la Fundación Kauffman y el U.S. Census Bureau, que señalan un incremento constante de la actividad empresarial entre adultos mayores en comparación con décadas pasadas.

El mayor interés por emprender se intensifica a medida que la longevidad aumenta y se torna evidente la insuficiencia de los sistemas de pensión tradicionales. El emprendimiento en edades avanzadas muestra un cambio en el patrón histórico del retiro y posiciona la creación de empresas como alternativa viable.

La experiencia profesional acumulada se
La experiencia profesional acumulada se convierte en el principal capital competitivo de los emprendedores senior.

Experiencia y resiliencia: los activos de los mayores de 60

Las personas mayores de 60 años que deciden iniciar un negocio suelen contar con ventajas estructurales frente a generaciones más jóvenes. Estas incluyen redes profesionales sólidas, experiencia sectorial y estabilidad financiera al comenzar una empresa.

Informes del Global Entrepreneurship Monitor reflejan que este grupo presenta tasas de supervivencia empresarial superiores, atribuidas en parte a una planificación más prudente y a una menor dependencia de financiamiento externo.

La reputación y el conocimiento especializado se consolidan como herramientas clave en actividades donde la confianza y la experticia profesional superan la necesidad de innovación radical.

Sectores en auge dentro de la economía silver

Entre los nuevos proyectos impulsados por mayores de 60 años destacan los servicios profesionales y la consultoría especializada, así como la educación ejecutiva y la mentoría empresarial, donde la experiencia resulta especialmente valiosa.

Se observa también un crecimiento en negocios de tecnología aplicada a nichos concretos, así como en el campo del bienestar y la economía del cuidado. Organizaciones como la Small Business Administration han registrado un aumento en las solicitudes de apoyo y asesoramiento por parte de mayores de 55 años interesados en iniciar un emprendimiento propio.

Jardinería, comercio minorista y servicios
Jardinería, comercio minorista y servicios en supermercados forman parte de los rubros donde crece la participación laboral de mayores de 60 años.

Un cambio estructural en la longevidad laboral

El avance del emprendimiento senior representa un cambio estructural en el mercado laboral de las sociedades envejecidas. La mayor expectativa de vida y la insuficiencia de muchas pensiones obligan a buscar nuevas fuentes de ingresos y a prolongar la actividad profesional.

El trabajo flexible, la digitalización y las políticas que promueven el envejecimiento activo se han convertido en motores de este fenómeno, como señala la OCDE en sus análisis sobre adaptación productiva ante el envejecimiento demográfico.

La tendencia a crear empresas después de los 60 años apunta a una nueva lógica laboral donde la madurez, la diversidad y la experiencia aportan valor añadido, redefiniendo el papel de los adultos mayores en la economía actual.

Temas Relacionados

Emprendedores SeniorEstados UnidosFundación KauffmanGlobal Entrepreneurship MonitorCambio DemográficoMercado Laboralgeneracion silver

Últimas Noticias

Un conmovedor anuncio coloca a los seniors en un rol protagónico

¿Será que la publicidad ha empezado a medir la importancia y la fuerza de la generación silver? Sin dejar de aludir a algunas de las dificultades que las personas mayores pueden enfrentar, algunos anuncios abandonan los clichés y es dan protagonismo

Un conmovedor anuncio coloca a

El AgeTech se consolida como motor global del envejecimiento activo

El auge de plataformas inteligentes y programas especializados abre un horizonte de oportunidades para la vida autónoma, la salud y la integración de nuevas generaciones de adultos

El AgeTech se consolida como

Maquillaje en la edad madura: los sí, los no y los tips de las expertas para la mujer 60+

¿Es posible disimular arrugas? ¿Menos es más? ¿Qué rasgos destacar y cómo hacerlo? ¿Cómo evitar un efecto artificial? El consejo de las especialistas es esencial para acertar en las respuestas a todas estas preguntas

Maquillaje en la edad madura:

La Fiesta de los Vecinos: un refuerzo de vínculos que favorece a los silver, pero no sólo a ellos

Circula en redes sociales un relato anónimo sobre una situación vivida en un vecindario, que inspira a quienes se preguntan cómo combatir el aislamiento. El relato, quizás ficticio, recuerda sin embargo experiencias reales vividas en varias ciudades

La Fiesta de los Vecinos:

El error proteico común que cometen las personas después de los 50 años y que acelera la pérdida muscular

Adaptar la dieta y las rutinas cotidianas resulta clave para preservar el vigor físico y retrasar el deterioro funcional

El error proteico común que
DEPORTES
Tras su extensa marginación, Lucas

Tras su extensa marginación, Lucas Blondel dejó Boca Juniors y firmó con otro club de la Liga Profesional

Franco Colapinto quedó 16° en el último entrenamiento antes de la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli destrozó su Mercedes en la última práctica del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Neymar enfrenta una demanda de su ex cocinera, que afirmó haber sufrido lesiones por trabajar más de 14 horas diarias

La escalofriante amenaza que recibió la bicampeona del Argentina Open: “Pierde o enviaremos a nuestros hombres por tu familia”

TELESHOW
Wanda Nara expuso a Maxi

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

Claudia Villafañe defendió a Lionel Messi por su foto junto a Donald Trump: “La gente opina y cree que tiene la razón”

Guillermo Coppola contó cómo continúa su salud tras recibir el alta de su internación: “Ya tengo diagnóstico”

La actriz que tuvo la escena de sexo con L-Gante en En el barro contó cómo se hizo: “Te mandan un formulario”

El tierno video con el que Mica Lapegüe confirmó que está embarazada: “La locura más linda de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

La cuarta temporada de ‘Industry’

La cuarta temporada de ‘Industry’ traza inquietantes paralelos con la realidad

Lo que la ficción no dice sobre los hombres que cuidan a sus hijos

Auditoría a mina de cobre en Panamá supera 66% con revisión de parámetros de agua y aire

Ecuador y Estados Unidos destruyeron un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia