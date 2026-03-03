La arquitecta que cambió de rumbo en la madurez y hoy exhibe su obra en las grandes ferias del mundo

Las obras de vidrio fusionado de Fanny Finchelman integran influencias sudamericanas, europeas y estadounidenses.

Fanny Finchelman es artista del vidrio fusionado y arquitecta. Su obra nace del cruce entre el conocimiento técnico de los materiales, la observación de la luz y un proceso creativo que admite el azar como parte del resultado.

Esa práctica no fue lineal: durante años desarrolló su carrera en la arquitectura hasta que, ya en la adultez, un acercamiento al vidrio durante una estadía en Buenos Aires modificó su trayectoria y definió su lenguaje artístico.

Formada en la Universidad Nacional de Córdoba, se radicó en Israel a fines de la década del setenta para especializarse en urbanismo y planificación regional. Allí construyó su vida profesional y personal durante décadas.

Fanny Finchelman durante sus años de formación en Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.

El giro se produjo a comienzos del nuevo milenio, cuando regresó a la Argentina y, en Buenos Aires, comenzó a asistir al taller de vitrofusión del artista Miguel Diez.

Ese contacto inicial, atravesado por la experimentación y el aprendizaje técnico, abrió un campo de trabajo que con el tiempo desplazó su práctica arquitectónica hacia la producción artística.

Hoy, su obra se caracteriza por la combinación de técnicas desarrolladas en Sudamérica con procedimientos utilizados en Europa y Estados Unidos, y por una investigación constante sobre las posibilidades del vidrio como material expresivo. Sus piezas —desde instalaciones a gran escala hasta obras personalizadas— trabajan con la luz, la transparencia y el color como elementos estructurales, en diálogo con el espacio donde se insertan.

El reconocimiento internacional de Fanny Finchelman se refleja en su participación en ferias y exposiciones en ciudades como Viena, Múnich, Venecia, Mónaco y Tel Aviv.

Ahora se prepara para exhibir una instalación de flores de vidrio de gran escala en la próxima Art Miami Week. Este impulso internacional responde a una búsqueda constante de innovación creativa que redefine los límites del vidrio como material expresivo.

A lo largo de los últimos años, el trabajo de Fanny Finchelman ha experimentado una alta visibilidad y demanda internacional. La artista relató que su consolidación comenzó en la Miami Art Week, donde fue invitada a participar en destacadas ferias como Aqua y Spectrum-Mana.

Allí, su obra llamó la atención de curadores y galerías de Viena, Múnich, Matera, Venecia, Mónaco y Tel Aviv, sumando exposiciones en la Biennale de Art Basel, Miami y Nueva York. Inauguró en febrero la exposición “Veranearte” en Miami, confirmando el crecimiento sostenido y el reconocimiento hacia su trabajo.

Instalada en Israel a fines de la década del setenta, desarrolló su carrera profesional en urbanismo y planificación, en una etapa que definió su perfil técnico.

Innovación a partir de la tradición y el error

La artista destaca que su mayor aporte ha sido la combinación inédita de técnicas de Sudamérica, Europa y Estados Unidos, lo que otorga a sus piezas una identidad singular. Según explicó: “Conocí la vitrofusión en Argentina, donde se trabaja principalmente con vidrio float. No es un vidrio artístico, pero obliga a la creatividad”.

Al trasladarse a Israel, pudo sumar saberes europeos y norteamericanos, proponiendo una síntesis innovadora: “Al principio, trabajar con vidrios ‘artísticos’ me resultaba incluso limitante. Fue entonces cuando comencé a integrar las técnicas aprendidas en Argentina con las que se emplean en Europa y en Estados Unidos”.

La artista argentina destaca la importancia del error y la incertidumbre en el proceso creativo con vidrio fusionado, transformando fragmentos en nuevas piezas únicas.

Finchelman incorpora el error y la incertidumbre como dimensiones propias del trabajo con vidrio fusionado. “Aprendí a aceptar la incertidumbre, a calmar la ansiedad y a entender que también es válido cuando una pieza se rompe o no resulta como fue pensada, porque todo forma parte del aprendizaje”, explica. En ese proceso, los desvíos se convierten en materia de exploración: los fragmentos de una obra fallida se reutilizan y dan origen a nuevas piezas, en una lógica que la artista reconoce como una metáfora de su propio recorrido.

Equilibrio entre arquitectura, arte y azar

Formada como arquitecta, Finchelman conserva una mirada técnica que atraviesa toda su producción artística. Sostiene que “la arquitectura forma parte de mi arte, así como el arte forma parte de la arquitectura”. Esta doble influencia le permite abordar su proceso creativo con un conocimiento profundo de la estructura, el comportamiento de los materiales y la interacción con la luz.

La formación en arquitectura de Fanny Finchelman aporta una visión técnica y estructural que enriquece sus creaciones artísticas en vidrio.

Aun así, reconoce que el vidrio impone sus propias reglas. “Acostumbrada al mundo de la arquitectura, donde cada causa produce una consecuencia previsible, tuve que aprender que el horno es un socio, y a veces un socio impredecible”, explicó.

En esa tensión entre lo planificado y lo inesperado sitúa la fascinación por la vitrofusión: “La emoción de abrir el horno y encontrar la transformación de una pieza, el resultado de un proceso que nunca es completamente controlable, fue lo que me hizo enamorarme definitivamente de este lenguaje”. Con los años, el conocimiento técnico le permitió orientar los resultados, pero la expectativa y la sorpresa ante cada apertura del horno siguen siendo una de las experiencias más intensas de su práctica.

Colaboración, contexto y piezas únicas

Tanto en grandes instalaciones como en piezas personalizadas, la obra de Finchelman responde al diálogo entre espacio y usuario. “En exposiciones a gran escala, doy plena libertad a mi creatividad, explorando formas desde una búsqueda muy personal. Cuando me encargan una obra para un lugar y una persona específica, considero el carácter del espacio y las expectativas del cliente”.

El trabajo de Finchelman explora la interacción entre la luz, los reflejos y las transparencias del vidrio, generando obras que evolucionan en función del espacio y el tiempo.

De ese intercambio nace “una obra fiel tanto a quien la encarga como a mi visión artística”, con la premisa de que el proceso sea siempre colaborativo.

El vidrio, por su parte, le permite aprovechar la interacción con la luz, los reflejos y transparencias, generando obras vivas que evolucionan con el paso de las horas y las estaciones. La artista enfatiza: “El vidrio es el material por excelencia para conseguir esos resultados. A través del vidrio exploro la luz como elemento vivo que cambia a lo largo del día”.

Las flores de vidrio y la mirada transformativa

Su nuevo eje temático—las flores de vidrio—surgió en un contexto íntimo: la decoración de la jupá en la boda de su hija. La experimentación con flores de gran escala despertó elogios y desencadenó una línea de trabajo que hoy se consolida en la Art Miami Week.

Fanny Finchelman considera que la creatividad en el arte en vidrio debe estar en constante evolución, uniendo técnica, intuición y transformación en cada obra.

“Lo que hace especiales a mis flores de vidrio es que no solo evocan la delicadeza de las flores naturales: el propio material aporta una dimensión adicional, la luz. Las transparencias y los reflejos intensifican su belleza, creando una presencia viva y cambiante en el espacio”, sostuvo.

La artista considera que su vínculo con el vidrio es mutable y profundamente personal: “El vidrio es mi refugio, mi desafío y el lugar donde mi mundo interior toma forma y encuentra serenidad”.

Sus obras dialogan con el entorno arquitectónico y están pensadas para integrarse a viviendas, oficinas y espacios expositivos.

Siente que la creatividad debe estar en “constante evolución: innovadora, viva y en movimiento”, y define su estilo como “transformativo”, imprimiendo esa búsqueda de cambio permanente no solo al material, sino también a toda su trayectoria artística.

Una de las enseñanzas que destaca Finchelman es “usar los fragmentos para crear algo mejor y más bonito”. Desde su estudio, la artista argentina demuestra que el arte en vidrio fusionado es tanto una disciplina como una travesía experimental, en la que la técnica y la intuición se abrazan para dar lugar a creaciones únicas en el mundo del arte contemporáneo.