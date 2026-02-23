Por qué el Caribe sigue siendo elegido como destino turístico preferido por los silver

En República Dominicana, el complejo de Punta Cana y la zona de Playa Bávaro concentran una de las mayores llegadas de viajeros silver.

El Caribe se ha posicionado como uno de los destinos vacacionales preferidos a nivel mundial entre los viajeros mayores de 50 años, conocidos como el segmento turismo silver.

Este fenómeno responde a factores como el clima estable durante todo el año, la calidad de la infraestructura hotelera, la seguridad y una variada oferta de servicios especializados que priorizan el bienestar y el descanso en entornos organizados.

Según previsiones de la Organización Mundial del Turismo, las personas mayores de 60 años realizarán más de 2.000 millones de viajes internacionales para 2050, consolidándose como uno de los grupos con mayor impacto en la industria

El turismo silver ha dejado de ser un nicho, convirtiéndose en un segmento fundamental a nivel global. La región del Caribe destaca debido a su conectividad aérea y la popularidad de los resorts todo incluido, opciones que ofrecen comodidad y flexibilidad durante la estadía de los turistas.

Entre los factores que convierten al Caribe en una opción predilecta para este público, sobresalen la facilidad de acceso aéreo, la sensación de seguridad, la ausencia de estrés relacionada con la organización del viaje y la posibilidad de contar con asistencia médica adaptada.

La costa este de República Dominicana combina playas extensas, actividades culturales y servicios organizados, una fórmula que explica su liderazgo entre los destinos más elegidos por mayores de 50.

También se valoran la accesibilidad en la infraestructura hotelera y la oferta de actividades orientadas al bienestar. La combinación de playas paradisíacas, propuestas culturales y servicios de salud posicionan a la región como un destino competitivo. Los resorts todo incluido permiten que los viajeros se sientan respaldados, evitando complicaciones logísticas durante su estancia.

El perfil de los viajeros silver es diverso. Abarca desde personas de 55 años con vida laboral activa hasta mayores de 80 años con movilidad reducida.

Este segmento suele viajar con mayor frecuencia, selecciona escapadas fuera de la temporada alta y demanda experiencias adaptadas a sus intereses.

Un informe citado por El Muelle Caribe indica que los turistas de entre 45 y 59 años representaron el 23% de los visitantes internacionales que llegaron a Argentina en 2025 y el 21% del turismo interno.

Los intereses de este grupo incluyen bienestar, gastronomía, cultura, ocio activo y descanso. Además, valoran la organización y seguridad, dando especial importancia al seguro de viaje y la cobertura médica durante sus desplazamientos.

Para muchos, viajar es una oportunidad para el aprendizaje y la aventura, rompiendo con el estereotipo de pasividad asociado a la edad.

En cuanto a los destinos favoritos, la República Dominicana lidera las preferencias dentro del segmento, consolidándose como el país más visitado del Caribe. Punta Cana y la zona de Playa Bávaro recibieron más de 11 millones de turistas en 2024. Otros destinos destacados son Cancún, Aruba y Barbados, que atraen por su buena conectividad, servicios hoteleros de calidad y propuestas de ecoturismo.

En Cancún, la conectividad aérea directa y la oferta hotelera de alta gama facilitan estadías prolongadas con propuestas de bienestar y ocio activo adaptadas al turismo silver.

La expansión del turismo silver ha provocado cambios fundamentales en la industria turística del Caribe. Los viajes fuera de temporada han reducido la estacionalidad, se ha incrementado la duración promedio de las estancias y se observa un mayor gasto por persona.

Este segmento gasta actualmente USD 30.000 millones al año y ocupa el 70% de los espacios en cruceros, con un desembolso un 74% superior al de los viajeros de 18 a 49 años. Esta evolución impulsa la llamada economía plateada, que motiva a la industria a adaptar tanto productos como servicios a las nuevas demandas de un público autónomo y tecnológicamente activo.

Aruba se consolida como un destino seguro y accesible, con infraestructura adaptada y servicios personalizados que priorizan el descanso, la movilidad y la tranquilidad de los viajeros mayores.

El interés creciente de los turistas mayores está cambiando el diseño de la oferta turística. La preferencia por la personalización, la autenticidad y las propuestas diferenciadas obliga a los operadores a alejarse de los modelos tradicionales y a priorizar la atención a las necesidades individuales. Las oportunidades para el sector incluyen adaptar infraestructuras y diversificar la oferta en ámbitos como el bienestar, la cultura, la gastronomía y el ocio activo.

El auge de la economía plateada está redefiniendo el turismo internacional, impulsado por viajeros que buscan calidad, alargan sus estancias en los destinos y optan por experiencias memorables. Todo esto consolida al Caribe como el principal destino de referencia para el turismo silver.