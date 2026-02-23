Generación Silver

Las 4 P de la medicina del futuro: personalizada, preventiva, predictiva y participativa

Expertos reunidos en Madrid analizaron alianzas innovadoras y tecnologías para anticipar desafíos sociales y económicos del envejecimiento

Longevity World Forum 2026: La Medicina del futuro incluye 4 P: personalizada, preventiva, predictiva y participativa.

La medicina del futuro se perfila bajo el modelo 4Ppersonalizada, preventiva, predictiva y participativa—, un enfoque que sitúa al paciente en el centro de la atención sanitaria.

Este modelo utiliza tecnologías como Big Data y la inteligencia artificial para anticipar enfermedades, ajustar tratamientos y promover la implicación activa de las personas en su propia salud.

El Longevity World Forum 2026, recientemente celebrado en Madrid, adoptó este marco como eje central, consolidándose como referente mundial en innovación para una longevidad saludable.

Durante tres jornadas en La Nave, principal centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, expertos internacionales, investigadores y representantes institucionales y empresariales compartieron sus conocimientos en conferencias, mesas redondas y sesiones interactivas. El evento centró su atención en el impacto de la medicina personalizada y la prevención temprana, pilares fundamentales del modelo 4P y temas destacados en el congreso.

El Longevity World Forum 2026 amplió su proyección internacional, reuniendo a asistentes de diversos países y afianzándose como cita clave en el calendario de la salud global.

Madrid se convirtió en epicentro global de la longevidad con la cuarta edición del foro, que reunió a científicos, empresas y startups para debatir el impacto del envejecimiento en la salud y la economía.

Expertos y participantes analizaron los principales avances en biotecnología, medicina personalizada, inteligencia artificial aplicada a la salud y modelos de bienestar sostenible, reflexionando sobre sus implicaciones sociales y económicas en el contexto del envejecimiento poblacional.

Uno de los focos del foro fue profundizar en cómo prolongar la vida va de la mano con mejorar su calidad. Se destacó la importancia del envejecimiento activo, el cuidado de la salud física y psicosocial, y la necesidad de enfoques integrales para promover una vida plena en todas las etapas.

La colaboración público-privada tuvo un papel relevante, impulsando la generación de alianzas estratégicas para afrontar los retos éticos, sociales y económicos que plantea el aumento de la esperanza de vida. Ponentes de distintos sectores analizaron las consecuencias de la transformación tecnológica y subrayaron la corresponsabilidad en la gestión de la salud de la población.

En el plano institucional, Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, inauguró el foro resaltando que Madrid registra la segunda esperanza de vida más alta del mundo, con 86,1 años, solo por detrás de Japón. La región cuenta con más de 1,3 millones de personas mayores de 65 años.

Álvarez defendió la necesidad de políticas inclusivas para el envejecimiento activo y presentó el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia 2025-2027, estructurado en cinco ejes: seguridad, participación, aprendizaje, hábitos saludables y prevención, con más de cien iniciativas orientadas a la autonomía y la sensibilización.

El congreso se desarrolló del 18 al 20 de febrero en formato híbrido, con tres ejes centrales: ciencia del envejecimiento, tendencias tecnológicas y emprendimiento en salud.

Destacó también la participación de más del 75% de los municipios en la Red para la Promoción del Envejecimiento Activo, iniciativa que prevé desplegar equipos especializados para combatir la soledad y fomentar la calidad de vida de las personas mayores, conforme recogió elmedicointeractivo.com.

Entre las novedades de la edición de 2026, el foro incorporó una jornada exclusiva para startups e-health, fomentando el diálogo con empresas emergentes del sector. El evento apostó por un formato híbrido, combinando la presencia en La Nave con acceso virtual en tiempo real a través de una plataforma online, lo que facilitó la participación global.

El programa se articuló en torno a la ciencia y la investigación, con intervenciones de referentes en genética y biomedicina, el desarrollo tecnológico enfocado en la longevidad y el análisis de tendencias económicas y sociales del envejecimiento. Los asistentes participaron en actividades de networking que reunieron a profesionales sanitarios, empresas tecnológicas y responsables de políticas públicas.

Con esta edición, el Longevity World Forum 2026 reafirmó el papel de Madrid como referente internacional en ciencia e innovación, situando la responsabilidad social en el centro de la estrategia colectiva para enfrentar los desafíos demográficos del siglo XXI.

