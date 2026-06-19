Política

La Iglesia argentina espera la oficialización de la visita de León XIV: “Imagino un encuentro largo con el pueblo argentino”

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEA), monseñor Marcelo Colombo, aseguró que espera una definición en el corto plazo por parte de la Santa Sede sobre la gira del pontífice por América Latina

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo (Reuters)
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo (Reuters)

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, admitió hoy que el organismo que conduce aún no recibió confirmación oficial del Vaticano sobre una eventual visita del papa León XIV al país, aunque expresó su deseo de que ese anuncio llegue pronto. “A nosotros no nos llega nada todavía. Ojalá que pronto tengamos alguna confirmación”, señaló.

El arzobispo de Mendoza, en diálogo con radio Mitre, celebró la confirmación oficial de la visita pontificia a Perú en novimebre de este año—anunciada el jueves por el presidente peruano José María Balcázar tras una audiencia privada de casi dos horas con el pontífice en la Ciudad del Vaticano— y la interpretó como una señal alentadora para Argentina.

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“Nos alegran las noticias de los países vecinos y ojalá pronto se nos dé también a nosotros esa confirmación”, afirmó. Según el protocolo vaticano, la Santa Sede notifica a la Conferencia Episcopal del país anfitrión cuando el papa decide realizar una visita oficial.

Colombo no ocultó que, en el seno del episcopado, ya se especula con los detalles de un eventual recorrido. “Entre nosotros nos hacemos toda la película de cómo nos gustaría que fuera”, dijo, y aseguró: “Imagino un encuentro largo con el pueblo argentino”.

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El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei para invitarlo a visitar la Argentina a finales de este año
El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei para invitarlo a visitar la Argentina a finales de este año

El obispo imaginó, además, grandes concentraciones en avenidas porteñas y mencionó el Monumento a los Españoles como un escenario con “una magia particular, por esas cuatro cruces”. También se refirió a la posibilidad de celebraciones en estadios, en alusión al antecedente de la misa que Juan Pablo II presidió en el estadio de Vélez Sársfield durante su visita de junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas. Ya hay contactos entre el Episcopado y el club River Plate para avanzar en este sentido.

El titular de la CEA extendió su deseo a varias provincias del interior. Mencionó Córdoba, Santiago del Estero y la Patagonia como destinos que le gustaría ver incluidos en el itinerario. En ese marco, recordó que días atrás representantes de la Municipalidad de Río Grande y de Tierra del Fuego entregaron al papa, en Roma, un libro sobre la Patagonia y la Antártida “como sueño de la humanidad, como un lugar neutral, sin militaridad, para proteger todos los reservorios de agua”.

Colombo estuvo presente en las dos visitas de Juan Pablo II a Argentina, en 1982 y en 1987. Del primer viaje guardó un recuerdo particular: “Estuve un día antes en Luján, ahí a los pies de la escalinata, porque sabíamos que por ahí entraba Juan Pablo II. Fueron dos días intensísimos, el once y doce de junio, con todo el tema de la Guerra de Malvinas detrás”, relató.

De concretarse la llegada de León XIV, sería la primera visita de un pontífice a Argentina en casi cuatro décadas. Las gestiones del Gobierno argentino para concretar el viaje se remontan a febrero de este año, cuando el canciller Pablo Quirno viajó a Roma y entregó en mano al pontífice una carta firmada por el presidnte Javier Milei.

“Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz”, escribió Quirno tras ese encuentro. Fuentes del Ejecutivo estimaron entonces en “un 70% o más” las probabilidades de una visita antes de fin de año.

Además de Perú y Argentina, el cronograma de la gira papal por América Latina también apunta a Uruguay. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, fuentes indicaron a Infobae en su momento que se estaba “trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”.

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