Las señales secretas que envían nuestros órganos para reparar los tejidos y retrasar el envejecimiento

La comunicación interorgánica revoluciona la comprensión de la salud, el envejecimiento y la regeneración de tejidos humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano es un entramado de conexiones invisibles que, hasta hace poco, permanecían ocultas incluso para la ciencia. Hoy, el descubrimiento de la comunicación interorgánica está revolucionando la manera en que entendemos la salud, el envejecimiento y la regeneración de los tejidos. Aprovechar estos sistemas podría abrir la puerta a tratamientos radicalmente nuevos y prolongar la vida en formas antes impensables.

La pista más sorprendente sobre cómo los órganos se comunican proviene del mundo animal, especialmente de los ciervos. El biólogo Chunyi Li, tras décadas de observación, notó que la regeneración anual de las astas coincidía con una curación acelerada de heridas y una apariencia más saludable en los animales. Su hipótesis se confirmó cuando su equipo demostró que las astas en pleno crecimiento liberan señales que promueven la regeneración en todo el cuerpo. Este fenómeno revela una red de comunicación que conecta órganos distantes y que también estaría presente en los humanos.

Este hallazgo ha impulsado el surgimiento de un nuevo campo de estudio: la comunicación entre órganos, que retoma la antigua idea de que los órganos funcionan como un solo sistema integrado. Tradicionalmente, se consideraba que la información viajaba solo a través de nervios y hormonas, pero las investigaciones recientes muestran una variedad creciente de vías de comunicación, muchas de ellas desconocidas hasta ahora. “Creo que de repente veremos que los órganos se comunican de maneras que desconocíamos. Y si lo descubrimos, podremos ver qué falla en la enfermedad”, afirma Irene Miguel-Aliaga, del Instituto Crick de Londres.

El descubrimiento de señales secretas entre órganos, estudiado en ciervos y humanos, abre posibilidades para tratamientos que reparan tejidos y prolongan la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los giros más notables en este campo es el cambio de percepción sobre órganos antes considerados “inertes”. La grasa o tejido adiposo, por ejemplo, se veía únicamente como un almacén pasivo de energía. Sin embargo, desde el descubrimiento de la hormona leptina en la década de 1990, se entiende que la grasa es un órgano poderoso que regula el apetito y el equilibrio energético. El hueso, por otro lado, pasó de ser visto como simple soporte estructural a ser reconocido como un órgano endocrino sofisticado. El esqueleto secreta osteocalcina, una hormona que influye en el metabolismo, la fertilidad masculina y la función cerebral, y cuya caída podría estar asociada con el deterioro muscular y cognitivo relacionado con la edad.

La interacción entre el hueso, la grasa y el cerebro es mucho más compleja de lo que se pensaba. Por ejemplo, la grasa envía señales al cerebro mediante la leptina; el cerebro, a su vez, responde a través del sistema nervioso simpático, modulando la actividad de las células óseas y, por tanto, regulando la masa ósea. “La salud ósea debe estar conectada con el metabolismo energético de manera que el hueso pueda crecer, pero no a expensas de los demás órganos y función”, sostiene Gerard Karsenty, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Esta red demuestra que la salud de un órgano depende de la comunicación fluida con otros.

Órganos antes vistos como inertes, como la grasa y el hueso, ejercen funciones hormonales clave en el metabolismo, la fertilidad y el funcionamiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances en la comprensión de estos circuitos han tenido aplicaciones clínicas inmediatas. Un ejemplo es el tratamiento de la osteoporosis. Investigaciones han demostrado que los betabloqueantes, fármacos usados para la presión arterial, pueden bloquear señales que favorecen la pérdida ósea, convirtiéndose en una posible estrategia para prevenir la osteoporosis, sobre todo en mujeres posmenopáusicas y adultos mayores. Además, algunos ensayos clínicos exploran cómo manipular estas señales podría retrasar el envejecimiento mismo.

El hipotálamo emerge como protagonista en la orquestación de estos procesos. Esta pequeña región cerebral integra información de múltiples órganos y actúa como un controlador central del envejecimiento y la longevidad. “Necesitamos integrar todas las diferentes piezas de todas las diferentes capas, como la capa molecular, la capa celular, la capa de tejido, la capa de órgano, para entender todo el sistema”, explica Shin-ichiro Imai, de la Universidad de Washington en San Luis, Misuri. Experimentos en ratones han demostrado que la estimulación controlada de ciertas neuronas del hipotálamo puede prolongar la vida, evidenciando cómo el cerebro y los órganos colaboran en mantener la estabilidad fisiológica. “Esta es la primera demostración en mamíferos de que la manipulación de neuronas específicas realmente retrasa el envejecimiento y prolonga la esperanza de vida”, destaca Imai.

El hipotálamo coordina el envejecimiento y la longevidad al integrar información de múltiples órganos en el cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad de lenguajes utilizados en la comunicación interorgánica es asombrosa. Además de las clásicas hormonas y señales nerviosas, los órganos emplean metabolitos, pequeñas moléculas y nuevas sustancias liberadas durante la contracción muscular que influyen en tejidos distantes. Este panorama se complejiza aún más con el descubrimiento de las vesículas extracelulares (VE), diminutas burbujas liberadas por las células que transportan proteínas, fragmentos de ARN y hasta mitocondrias, funcionando como auténticos mensajeros de información.

Las VE tienen un impacto directo en la salud y la enfermedad. Participan en la comunicación entre el corazón y los riñones, pueden limitar la cicatrización o, en otros casos, causar daño. En la obesidad, las VE contribuyen a la inflamación cerebral y a la disfunción hepática. También están ligadas a procesos neurodegenerativos como Alzheimer y Parkinson, al facilitar el transporte de moléculas patológicas fuera del cerebro. “Realmente no se puede pensar en [las enfermedades de estos órganos] como algo aislado”, advierte Saumya Das, de la Facultad de Medicina de Harvard.

En el envejecimiento, el papel de las VE es crucial. Las células senescentes, llamadas “zombi”, propagan señales dañinas a través de estas vesículas, promoviendo la senescencia en otros órganos y fomentando la aparición de múltiples enfermedades crónicas en los adultos mayores, fenómeno conocido como multimorbilidad.

Las señales enviadas por órganos a través de vesículas extracelulares se asocian a procesos centrales en enfermedades como obesidad, Alzheimer y Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto emergente es la especificidad espacial de las señales: la cercanía física entre órganos puede determinar el tipo de comunicación, como si cada “vecindario” tuviera su propio dialecto. “Quizás exista una lógica espacial en esta comunicación, y por eso importa qué órgano está al lado de qué órgano”, sostiene Miguel-Aliaga. Este principio se ha observado en experimentos con moscas de la fruta, donde la geometría de los órganos afecta su función y el tipo de mensajes intercambiados.

El estudio de animales con alta capacidad regenerativa, como los ajolotes y los ciervos, ha mostrado que la regeneración de una extremidad no solo activa respuestas locales, sino reacciones en todo el cuerpo. Incluso en mamíferos, si se daña un músculo, las células madre de la extremidad opuesta se preparan para responder, guiadas por señales en la sangre.

Las perspectivas terapéuticas que se abren son prometedoras. Desde la aplicación de extractos sanguíneos de ciervo en heridas experimentales, hasta proyectos internacionales que buscan identificar metabolitos clave para combatir la pérdida muscular y la degeneración asociada a enfermedades crónicas, la ciencia avanza hacia estrategias que no solo traten síntomas, sino que restauren la comunicación natural entre los órganos. Así, el diálogo silencioso entre los tejidos podría convertirse en la clave para una vida más larga y saludable.