Un festival internacional que redefine la representación de las mujeres +50 en el cine

El Women Over 50 Film Festival (WOFFF) se ha consolidado como referente internacional en la promoción del cine realizado por y para mujeres mayores de 50 años, de acuerdo con sus organizadores.

Fundado en 2015 en Brighton, Reino Unido, el festival nació con el propósito de combatir la desigualdad de género y edad en la industria audiovisual, y se desarrolla actualmente en formato híbrido con proyecciones virtuales por Eventive y funciones presenciales en el cine Depot de Lewes.

La guionista y directora Nuala O’Sullivan impulsó la creación del festival tras constatar la escasa visibilidad de las mujeres de su generación en ambos lados de la cámara. O’Sullivan, con amplia experiencia en teatro y radio, diseñó el certamen como respuesta práctica a esa falta de representación, según la organización.

WOFFF establece como misión principal lograr la igualdad y paridad para las mujeres mayores en el cine. Para ello, el festival visibiliza el trabajo de mujeres de más de 50 años como guionistas, productoras o directoras y presenta historias protagonizadas por esta generación.

La organización destaca que los obstáculos de género y edad persisten en el sector: según estudios citados por WOFFF, en 2.000 películas analizadas, las mujeres de entre 42 y 69 años dijeron solo el 20% de los diálogos, frente al 40% en voces masculinas del mismo rango.

Además de su labor en el ámbito creativo, WOFFF trabaja para tejer comunidad y combatir el aislamiento. El festival reafirma su vocación inclusiva e interseccional al invitar tanto a cineastas como al público de cualquier edad y género, promoviendo redes intergeneracionales a través de talleres, paneles, sesiones de preguntas y respuestas y clases magistrales.

Desde su evento piloto Short Hot Flush en 2015, donde se proyectaron 27 cortometrajes y se otorgaron cuatro premios, WOFFF ha experimentado un crecimiento constante. En 2019, el programa superó los 50 filmes, incluyendo largometrajes y nuevas actividades paralelas.

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el festival realizó una edición únicamente virtual con 58 cortos y sesiones en línea. Desde 2021, ofrece una edición híbrida: funciones presenciales en Lewes y una cartelera virtual de un mes.

La generación silver ocupa un papel central en la agenda del festival. WOFFF insiste en la importancia de derribar estereotipos y en el valor de fomentar la creatividad de las mujeres mayores de 50 años, mostrando su aporte a nuevas generaciones y reflejando una tendencia cultural que reivindica la diversidad y la inclusión etaria.

La proyección internacional del festival se ha reforzado con alianzas como la que permite la exhibición de seis cortometrajes de WOFFF en el Senior Women’s Film Festival de Osaka, Japón, organizado por Sister Waves, colectivo feminista dedicado a visibilizar a mujeres mayores en la cultura y el cine.

En su próxima edición, WOFFF mantiene abiertas las inscripciones de filmes y guiones hasta el 29 de junio de 2026 e invita a realizadores de todo el mundo a participar sin restricción de edad. Las sesiones virtuales se celebrarán del 4 de septiembre al 5 de octubre de 2026 y la presentación presencial será el 12 de septiembre en Lewes.

Para WOFFF, crear espacios donde mujeres de distintas generaciones conviven en torno al cine equivale a fortalecer redes de apoyo e inspiración tanto para las participantes como para el público, impulsando la conexión y el reconocimiento para las mujeres mayores de 50 dentro y fuera de la pantalla.