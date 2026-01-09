Estudios relacionan un sueño regular con una longevidad saludable: qué hábitos hay que adoptar para dormir bien

(Crédito: Getty)

Dormir bien es una necesidad fundamental para el ser humano, aunque muchas veces se subestima su impacto en la salud integral. Los especialistas coinciden en que la calidad va mucho más allá: influye en la capacidad del organismo para recuperarse, fortalecer sus defensas y mantener el equilibrio físico y mental. Comprender la importancia de un sueño reparador y los riesgos asociados a dormir mal resulta esencial para quienes buscan mejorar su calidad de vida y prevenir problemas de salud a largo plazo.

Incluso, podría ser la clave para una vida más larga y saludable. Según un reciente análisis de London School of Economics (LSE) basado en 47 millones de noches de sueño, descansar siete horas y mantener horarios regulares para acostarse reduce el riesgo de muerte prematura en un 24%, con la posibilidad de añadir hasta cuatro años a la esperanza de vida. Sin embargo, nueve de cada diez personas no logran cumplir estos hábitos saludables y un tercio de los adultos apenas alcanza las siete horas de descanso recomendadas cada noche.

Las consecuencias del mal descanso afectan tanto al cuerpo como a la mente. Especialistas de LSE destacan que la privación constante eleva de forma marcada la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, diabetes y depresión, además de incrementar el riesgo de fallecimiento prematuro.

Incluso períodos breves de restricción de sueño pueden afectar el control de la glucosa hasta llevarlo a niveles prediabéticos. Las personas con falta crónica de sueño registran un 7% más de hospitalizaciones. Desde la Facultad de Medicina de Harvard, añaden que el déficit impide una recuperación física y mental adecuada, limitando el rendimiento diario.

La calidad del sueño fortalece el sistema inmunitario y mejora el equilibrio físico y mental, clave para una salud integral (Imagen ilustrativa Infobae)

Dormir bien proporciona beneficios tangibles para la salud y la longevidad. Según los ensayos científicos citados, quienes duermen menos de seis horas con regularidad tienen un 20% más de probabilidades de morir antes que quienes alcanzan entre siete y ocho horas por noche. Los investigadores insisten en que el mayor reto suele ser la falta de una rutina constante, más que la presencia de una enfermedad. “Para la mayoría de las personas, el problema no es la patología, sino la rutina. Replantear el sueño de esta manera cambia la agenda: convierte el sueño en un comportamiento que puede monitorizarse, estimularse y reforzarse”, afirmó Katie Tryon, directora ejecutiva que colaboró con la investigación.

Hábitos de sueño que pueden añadir años de vida

El informe recopilado identifica tres hábitos fundamentales para mejorar el descanso y la calidad de vida. La hora fija para acostarse permite al organismo establecer un ritmo natural y equilibrado. Limitar la exposición a pantallas antes de dormir reduce la estimulación y favorece un sueño profundo. Añadir una rutina de relajación previa al descanso contribuye de manera significativa a la calidad del sueño.

Según los autores, la constancia impacta más que el simple número de horas dormidas. Considerarlo como una práctica cotidiana susceptible de mejora ofrece una vía sencilla y accesible para obtener beneficios significativos en la salud.

Tener una hora fija para acostarse, evitar pantallas antes de dormir y añadir rutinas de relajación fortalecen la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores de riesgo más destacados es la irregularidad en los horarios de sueño. Aquellas personas que modifican mucho la hora a la que se acuestan enfrentan riesgos de salud notablemente mayores. Este patrón altera el reloj interno del cuerpo, encargado de regular hormonas, metabolismo y defensas inmunitarias. El fenómeno denominado “desfase horario social” puede descompensar el sistema biológico, sobrecargando el corazón, el metabolismo y el cerebro. Tratar el sueño como un comportamiento controlable puede traducirse en menor incidencia de enfermedades y mejor calidad de vida a largo plazo.

Etapas del sueño: funciones clave y el papel del sueño REM

El sueño es un proceso activo y multifacético, compuesto por diferentes etapas, cada una con funciones específicas en la recuperación del organismo. De acuerdo con la Facultad de Medicina de Harvard, el sueño se divide en fases REM y no REM. En el primero se incluyen el ligero y el profundo.

El sueño profundo y la etapa REM resultan esenciales para la reparación celular, la memoria y el aprendizaje, según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es en la etapa de sueño profundo donde el cuerpo realiza procesos cruciales como la reparación de tejidos, la generación de energía celular y el refuerzo del sistema inmunitario. Un descanso suficiente en esta fase permite despertar con mayor vitalidad y prepara al organismo para enfrentar infecciones.

En tanto, el sueño REM es esencial para la consolidación de la memoria, el aprendizaje y el funcionamiento mental. Investigaciones de la casa de estudios muestran que quienes no acceden a este reposo, aunque duerman las mismas horas, no experimentan mejoras cognitivas ni en el rendimiento de las tareas de aprendizaje.