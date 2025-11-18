Generación Silver

De chicos, los marcó una experiencia común que los mantiene unidos hasta hoy: “Esto nos hace vivir”

Si los expertos en longevidad tienen razón y una de las claves son los vínculos, este grupo tiene todo a su favor: llevan años reuniéndose una vez por mes para almorzar y cada tanto salen de excursión a algún lugar: “No somos nonos que nos quedamos en casa”, advierten

Guardar
Integrantes de la camada 24
Integrantes de la camada 24 del Liceo Militar General San Martín de paseo en los esteros del Iberá

Ese día, en el habitual almuerzo mensual del grupo no son tantos como de costumbre los comensales. Explican que acaban de volver de un viaje a Tandil y el clima tampoco ayuda, pero generalmente son muchos más los que se reúnen a comer en el restaurante Punto Amarradero.

Hoy andan por los 76, 77 años, pero se conocen desde los 12 ó 13, cuando ingresaron al exigente Liceo Militar General San Martín, un colegio donde pasaban internados desde el domingo a la noche hasta el sábado por la mañana cuando, salvo sanción, volvían a sus casas por el fin de semana.

Se reúnen a almorzar una
Se reúnen a almorzar una vez por mes

En la charla con Infobae, todos, sin excepción, señalan esa experiencia como la que galvanizó la amistad entre ellos. Eran casi niños cuando ingresaron a esa vida de disciplina militar, casi como una larga colimba, y eso los unió definitivamente. Sin transición pasaron del hogar familiar a la ruda vida cuartelera y a la mayoría le hubiera sido imposible adaptarse sin la camaradería de grupo. “La época más importante de la vida en materia de aprendizaje la vivimos juntos”, dicen.

Y sometidos a una rutina que resulta exigente incluso para un adulto. A la mañana, 15 minutos en total para levantarse, cuenta Alejandro Portabales: 5 minutos para hacer la cama, 5 para vestirse y 5 para lavarse la cara. En pleno invierno, salir en pantalón corto a un campo de entrenamiento cubierto de escarcha. Fueron tiempos muy duros, dice. No había ningún período de adaptación para esos chicos. “Muchos no aguantaron”.

Alejandro Portabales y Raúl Appio
Alejandro Portabales y Raúl Appio

“No es que íbamos a ese colegio por vocación militar, es que era uno de los mejores, estaba el Nacional, el Pellegrini y los liceos militares. Se presentaban 2000 candidatos y entrábamos unos 300”, dice Rubén Rubio.

Para calibrar el nivel de exigencia baste saber que no podían llevarse ninguna materia previa. Ni una. Algo hoy inimaginable.

El año que viene la camada n° 24, nombre de fantasía “Fénix”, cumplirá los 60 años de egresada y habrá un gran festejo.

De izq a der parados:
De izq a der parados: Rubén Rubio, Alberto Bucci, Diego Landa, Alejandro Portabales, Jorge Lerche, Raúl Appio, Daniel Frascino, Eduardo Iglesias Duchenois. Sentados: Miguel Bonafert, Alejandro Edo, Adolfo Noriega y Alberto Coronel

De todos ellos, sólo uno siguió la carrera militar. Los demás son profesionales universitarios o se dedicaron a la actividad empresarial.

“Esta unión de hoy tiene su impronta en la educación militar, dice Rubio. “Después del Liceo nos seguimos reuniendo, esa amistad no se cortó nunca”. Esto es así a pesar de que no todos ellos terminaron juntos en el Liceo: las expulsiones estaban a la orden del día. Sin embargo, alrededor del año 2000, uno de ellos, lamentablemente ya fallecido, se tomó el trabajo de recontactar a todos y volverlos a reunir.

La camada que 24, por otra parte, tuvo un final accidentado, excepcional en la trayectoria del Liceo, como se explicará más adelante.

Miguel Bonafert y Jorge Lerche
Miguel Bonafert y Jorge Lerche

Además del almuerzo mensual, cada año organizan un viaje de entre una semana y 15 días según el destino. Así, han recorrieron muchos lugares de la Argentina y también de países limítrofes. En Paraguay visitaron una colonia menonita, de funcionamiento cooperativo, ruinas jesuíticas y el lago de Ypacaraí.

Han estado en Mendoza, en Bariloche, en Colonia del Sacaramento. “Y el año que viene al geriátrico”, bromea Raúl Appio.

En Filadelfia, Paraguay, visitando las
En Filadelfia, Paraguay, visitando las colonias menonitas

Algunos de los viajes son desafiantes. Hicieron rafting en el cañón del Atuel y subieron por el glaciar Viedma. “No somos nonos que nos quedamos en la casa”, aclaran.

Recuerdan el Paso de las Nubes en Bariloche, durmiendo en un refugio con 2 grados de temperatura. Dos días bajo la lluvia, volvieron empapados. “Fue hace 5 años, cuando éramos chicos”, ríen.

Subiendo el glaciar Viedma. "No
Subiendo el glaciar Viedma. "No somos nonos que nos quedamos en casa"

La amistad primero

Adolfo Noriega emigró a Estados Unidos apenas se recibió de arquitecto. Tiene allá a toda su familia, pero viene a la Argentina tres veces al año, sólo para ver amigos y siempre aprovecha para almorzar con los de la camada. “No vengo por turismo”. ¿Tanta importancia le atribuye a estos encuentros? “Mucha importancia, algunos de ellos son como hermanos para mí, es una amistad desinteresada”.

También es una amistad que han logrado proteger de las diferencias políticas que a veces se agudizan en este país al punto de romper familias y lazos de toda la vida.

Una amistad a salvo de
Una amistad a salvo de las diferencias políticas

“Evitamos la confrontación. La única forma de no agredirnos es eludir esos temas”, aclaran, en obvia alusión a la política.

“Fuimos compañeros 4 ó 5 años en un instituto con disciplina militar. Es un curso acelerado de tolerancia”, explica Alberto Coronel. “Si no sos capaz de vivir con las cosas que no estás de acuerdo... No me afecta a la relación de amistad el pensamiento de cada uno”, afirma.

Está fuera de nuestro pensamiento supeditar la amistad a la política, coincide Raúl Appio. “Es algo muy enraizado en nosotros. Nos formamos muy unidos, hermanados. Orden, respeto y jerarquía. Y la amistad por encima de todo”.

"Nos formamos muy unidos, la
"Nos formamos muy unidos, la amistad por encima de todo"

“Estamos cada vez más viejos y cada vez más cerca. Esto nos hace vivir”, agrega. Él siente que la vida social en Argentina se está diluyendo. Se cierran clubes o se vuelven sociedades anónimas y se pierde el ambiente de antaño. Por eso es cada vez más valiosa la camada 24.

“No me pierdo ninguno de estos almuerzos -dice Miguel Bonafert- La presencia se acrecentó cuando nos jubilamos”. Con menos compromisos de trabajo y los hijos ya criados, queda más tiempo para disfrutar la amistad.

"La vida social en Argentina
"La vida social en Argentina se está diluyendo", dicen, lo que incrementa el valor de estos encuentros

“Somos Silver, pero estamos en buena condición”, dicen, cuando se les pregunta como se llevan con la edad. “Cuidamos nuestra salud, alimentación, hacemos ejercicio. Nuestros viejos, a esta edad, muchos no estaban así de bien”.

“Antes tenías la ‘tercera edad’. Y eran los viejos. Hoy ya hay una ‘cuarta edad’. Los de la tercera, somos los Silver. Y nos estamos ‘reinventando’. En mi caso, estoy estudiando IA en la web. Está lleno de posibilidades de hacerlo gratis”, dice uno.

Aseguran que “la cultura Silver está ganando terreno”, pero hay mucho por delante todavía.

“Una cosa que me molesta es el viejismo o edadismo, que es cuando te discriminan laboral o socialmente porque tenés más años”.

“Somos Silver, pero estamos en
“Somos Silver, pero estamos en buena condición”

Al respecto, Noriega, el arquitecto emigrado a Estados Unidos donde se jubiló hace 5 años, dice: “Si quisiera volver a la actividad allá, el lunes estoy trabajando. No toman en cuenta la edad”.

Acá en cambio, no se sienten considerados. “Y toda la experiencia que tenés por haberla vivido, se desperdicia”, afirman. “Da bronca cuando cualquier gil te subestima, aún sin darse cuenta”.

Uno de ellos propone que se eduque a los jóvenes sobre esto. “Podrían aprovechar recursos que ni sueñan”.

Se quejan de la discriminación
Se quejan de la discriminación por edad y creen que los jóvenes se beneficiarían de su experiencia

Como es de suponer, otro tema de rigor es el recuerdo de sus tiempos de cadetes. Destacan que, en el festejo del Día del Liceísta -el primer fin de semana de octubre- ellos desfilan con entusiasmo, con garra, mientras que otras camadas “pasan paseando”.

“Mantenemos la memoria de lo viejo, nos une esa experiencia común, afirman. Después cada uno hizo su vida, pero eso no cambia los sentimientos”, explican.

Encuentros energizantes

“Es curioso porque no siempre vengo con todas las ganas -admite Bonafert- pero después siempre me voy contento. El efecto es siempre positivo, energizante”.

“Me mueve venir, dice por su parte Alberto Bucci. Mi forma de expresar afectos por ahí no es muy lírica, pero me hace mucho bien venir”.

De los encuentros siempre se
De los encuentros siempre se van contentos, energizados

La finalidad del Liceo Militar era crear oficiales de reserva. Es decir que los egresados, además del titulo de bachilleres, eran subtenientes de reserva. Pero a la camada 24 le dieron la baja por indisciplina. Los degradaron, con ceremonia y todo, como se ve en las películas, dicen. Y fue dar la vuelta olímpica el último día de clase, algo que se hacía todos los años y se siguió haciendo. ¿Qué falló en este caso?

Fue una consecuencia de la burocracia que suele caracterizar a estas instituciones.

Ellos cometieron el error de pedir permiso para hacer algo que se hacía de prepo. La respuesta fue no pero la hicieron igual. Con bombas de estruendo y otras lindezas. Habiendo una prohibición asentada en el papel, la institución no pudo hacer la vista gorda. Demasiado desafío. La reacción fue durísima. Los mandaron incomunicados a Campo de Mayo con 40 días de arresto. Se fueron con el título de Bachiller pero no como Subtenientes de Reserva. Sólo como “soldados instruidos”.

En el Perito Moreno
En el Perito Moreno

Años después, durante un festejo del Día del Cadete, el general Martín Balza, siendo jefe del Estado Mayor del Ejército, se percató de que faltaba una camada en la lista y preguntó el motivo. Cuando se lo explicaron, ordenó que les restituyeran el grado de inmediato. Entonces, en 1999, tuvieron su ceremonia, con formación y entrega de diplomas.

Temas Relacionados

Liceo Militar General San MartínCamada 24 FénixPunto AmarraderoRubén RubioRaúl AppioAdolfo NoriegaAlberto CoronelMiguel BonafertviejismoedadismoMartín BalzaAlberto BucciSubtenientes de ReservaAlejandro Portabales

Últimas Noticias

9 frases de Joan Manuel Serrat sobre la vejez: “No me van a quitar las ganas de vivir”

“Esta sociedad ingrata tiene tendencia a jubilarlo a uno obligatoriamente”, se quejó el artista en el Salón de las Personas Mayores en Cataluña, donde dejó varias frases picantes como cuando afirmó: “No escribiré nunca mis memorias, porque muchas de las cosas divertidas de mi vida no se pueden contar”

9 frases de Joan Manuel

Un médico clínico explica qué controles clave para la salud deben hacerse las personas a partir de los 50 años

La detección temprana de condiciones potencialmente graves depende de prácticas preventivas recomendadas por autoridades médicas, que insisten en la importancia de exámenes periódicos y seguimiento profesional

Un médico clínico explica qué

Este ingrediente cotidiano podría estar acelerando el envejecimiento de tu piel

Expertos explican que una dieta rica en azúcar favorece la aparición de arrugas y la pérdida de firmeza y luminosidad facial, debido a procesos biológicos que afectan el colágeno y la elasticidad de la piel

Este ingrediente cotidiano podría estar

Patricia Sosa: “No pienso en el retiro, que me alcance el final en lo mejor de mí, cantando”

Es una de las voces más emblemáticas de la música argentina, y una artista original que demostró una gran capacidad para reinventarse, tanto en lo profesional como en lo personal

Patricia Sosa: “No pienso en

Ventajas de tener canas: ¿las hay?

Al principio me resistía. Era casi una ofensa que me cedieran el paso. Pero al final, ¿no debería la sociedad ser un ámbito de convivencia intergeneracional, habitado por la amabilidad y la cooperación entre gente de diferentes edades? Igual, tengo mis límites…

Ventajas de tener canas: ¿las
DEPORTES
Mil pit stop al año

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

Fue campeón con la selección argentina, es dirigido por Luis Ventura y trabaja de mecánico: “Hay mucho prejuicio en el fútbol”

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz juramentó a Marco

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo