“No dejes entrar al viejo”, la canción inspirada en una frase de Clint Eastwood

El tema se convirtió en un ícono de la Generación Silver, y sigue acompañando las imágenes que se graban en la mente de todo el que haya visto la muy recomendable película “La mula”, uno de las últimas del actor de 95 años

"No dejes entrar al viejo" es la traducción del título de la canción de Toby Keith

“No dejes entrar al viejo” es la traducción del título de la canción de Toby Keith (1961-2024) “Don’t Let the Old Man In”. Habla de mantenerse activo, luchando contra el desánimo, la nostalgia y la negatividad que pueden surgir con la edad o en cualquier momento de la vida. Es una invitación a vivir con propósito, a no rendirse ante las dificultades y a disfrutar el presente, en lugar de quedarse estancado en el pasado.

En el año 2017, el veterano actor había coincidido con Toby Keith, famoso músico de country, en un torneo benéfico de golf en Pebble Beach, California. El cantante, sorprendido por la energía del protagonista de tantos éxitos de taquilla, le preguntó cuál era su secreto para mantenerse tan activo, a lo que Eastwood respondió: “Mi secreto es el mismo desde 1959: mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en casa. He tenido que sacarlo a rastras porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, sin dejarme espacio para otra cosa que no fuese la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz“.

El actor y director Clint Eastwood
El actor y director Clint Eastwood en una foto de archivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

“No dejo entrar al viejo en que me he convertido -siguió diciendo Eastwood-. No dejo entrar al viejo criticón, hostil, envidioso, murmurador, lleno de rabia y de quejas, de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y proyección”.

Este mensaje fue transformado en canción por Toby Keith, inspirado por la vitalidad que descubrió en el veterano actor.

Y el tema suena en el final de “La Mula”, la película dirigida y protagonizada por Eastwood, basada en la historia real de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, octogenario, que acepta trabajar como mula para un cártel de la droga mexicano.

La parte triste de esta historia es que Toby Keith falleció pocos años después, en febrero de 2024, afectado de cáncer de estómago. Tenía 62 años. Había nacido el 8 de julio de 1961 en Clinton, en el estado de Oklahoma. Era un exponente de la música country muy reconocido. Cinco de sus discos habían llegado al tope de la lista de los mejores de ese género musical.

Toby Keith
Toby Keith en la 46ta Gala del Salón de la Fama de Compositores en el Marriott Marquis, en junio de 2015, en Nueva York. El cantante y compositor murió en febrero de 2024, a los 62 años (Foto by Evan Agostini/Invision)

Como parte de su legado musical, queda “No dejes entrar al viejo”, tema ya emblemático que en uno de sus versos dice “pregúntate cuántos años tendrías, si no supieras el día en que naciste”, aludiendo al hecho de que con frecuencia la edad cronológica no coincide con la percepción de cada uno y, sobre todo, con la voluntad y los propósitos de vida.

La letra completa de la canción es la siguiente:

No dejes entrar al viejo / Quiero vivir un poco más/ No se lo dejes a él/ Está tocando a mi puerta/ Y supe toda mi vida/ Que algún día terminaría/ Levántate y sal afuera/ No dejes entrar al viejo/ He vivido muchos años/ Mi cuerpo está desgastado y gastado/ Pregúntate cuántos años tendrías/ Si no supieras el día en que naciste/ Intenta amar a tu esposa/ Y mantente cerca de tus amigos/ Brinda con vino cada puesta de sol/ No dejes entrar al viejo/ He vivido muchos años/ Mi cuerpo está desgastado y gastado/ Pregúntate cuántos años tendrías/ Si no supieras el día en que naciste/ Cuando él llegue en su caballo/ Y sientas ese frío viento amargo/ Mira por la ventana y sonríe/ No dejes entrar al viejo/ Mira por la ventana y sonríe/ No dejes entrar al viejo.

Clint Eastwood
Clint Eastwood en una foto del año 2022 (Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

La ciencia afirma que la

Sobrevivió a un infarto, la

Tercera edad, segunda vida

Turismo Silver Plus

Diagui, el asistente virtual
Dos platos argentinos

Hallazgo inédito

El error de Juana Repetto

