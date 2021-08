Grand Theft Auto: GTA 3, Vice City y San Andreas tendrían un remaster a fin de año

Los que están relacionados con el mundo de Grand Theft Auto saben que la serie se divide en “eras”: la primera de ella abarca los primeros títulos de la franquicia, todos ellos en dos dimensiones con cámaras aéreas (GTA original, los GTA London y GTA 2). La segunda es la era tridimensional: GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas. Por último, la era “HD”, con GTA IV, GTA V y el futuro GTA VI del que también circulan muchos rumores. Pero en este caso nos ocupa la era tridimensional de Grand Theft Auto, ya que según una investigación llevada a cabo por el sitio Kotaku, Rockstar Games está preparando una remake de GTA III, Vice City y San Andreas.

Estos títulos corresponden a la época de PlayStation 2 y la primera Xbox y hace mucho tiempo que se pueden jugar en casi todas las plataformas disponibles. Los rumores respecto a esta remasterización son de larga data, pero empezaron a tomar más fuerza cuando Take Two -la compañía dueña de Rockstar por consiguiente, los derechos de la franquicia- empezaron a dar de baja por vía legal apelando a la brecha de propiedad intelectual a una cantidad bastante importante de mods -una suerte de modificaciones realizadas por la comunidad- que brindaban a estos clásicos un aspecto más moderno.

Según Kotaku y las fuentes consultadas, Rockstar está trabajando en varias remasterizaciones como parte de un plan a gran escala de Take Two de traer de regreso varios títulos clásicos de su portfolio. Aunque no hay datos sobre el resto de estas reediciones, sí confirmaron que estas adaptaciones de Grand Theft Auto están en su fase final de desarrollo. La veracidad de estos dichos se verifica en que las fuentes consultadas son las mismas que detallaron con mucha precisión la forma en la que fue evolucionando GTA Online, así como también el contenido de varias de sus actualizaciones más importantes.

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas estarían siendo construidos utilizando un motor gráfico completamente distinto a los originales: Unreal Engine. El desarrollador realizará una mezcla de gráficos “nuevos” y “viejos”. Una de las fuentes consultadas comentó que el aspecto de uno de los juegos que pudo ver se condice con lo que sería una versión súper modificada de estos clásicos. Otro de los elementos que serán rediseñados es la interfaz de usuario, aunque tendrá un estilo visual en sintonía con la propuesta original. En cuanto a la jugabilidad, la trilogía se mantendrá lo más fiel posible a cómo se jugaba en PlayStation 2, lo cual será placentero para algunos y no tanto para otros.

El estudio desarrollador encargado de esta reedición es Rockstar Dundee. Se trata de una de las incorporaciones más recientes de Rockstar que no sólo está involucrada en este título sino que también está implicada en el paso a la nueva generación de consolas para GTA V, que también llegaría a finales de este año. La información se alinea perfecto con el expertise del estudio ya que antes de ser adquiridos por Rockstar Games se llamaban Ruffian Games, quienes trabajaron en remakes y ports como Crackdown 2, Crackdown 3 y Halo: The Master Chief Collection.

Por último, las fuentes indicaron que originalmente esta trilogía tenía como fin oficiar de “bono de reserva” para Grand Theft Auto V de nueva generación, pero luego de idas y vueltas, Take Two decidió lanzarlo como un producto aparte, presuntamente digital solamente, es decir, sin edición física. El paquete de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas estará disponible, según las fuentes, entre octubre y principios de noviembre de este año para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Google Stadia, Nintendo Switch, PC y teléfonos móviles, aunque estas últimas dos versiones al parecer, llegarán a principios del año que viene.