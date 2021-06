River le ganó otra final a Boca, Americas Finals de PUBG Mobile y todas las noticias de esports más importantes de la semana

El equipo de Infinity con el trofeo de la Liga Latinoamérica. De izquierda a derecha arriba: Adrián Vidal (lifecoach), Solidnsnake, Maleco, Whitelotus, Cody y Buggax. De izquierda a derecha abajo: Onur Chiquito, Monrrow, Ackerman y Cobra.

COMIENZA LA LIGA LATINOAMÉRICA DE LEAGUE OF LEGENDS

Este sábado se disputará la primera fecha del torneo Clausura de la LLA, el certamen de esports más importante de la región. Además de definir al campeón de Latam, el certamen otorgará un cupo a The World Championship, el mundial de League of Legends, que se llevará a cabo de manera presencial en China. Por si fuera poco también se decidirán los equipos que jugarán la Promoción/Relegación para no descender.

El torneo contará con ocho escuadras, todos ubicadas en Ciudad de México, y la fase regular, que será doble round robin, se jugará de manera online, con cada equipo desde su respectiva gaming house. Los cinco que acumulen más puntos clasificarán al Pentágono. Allí jugarán todos contra todos una vez, y cada victoria otorgará dos puntos. Uno quedará eliminado y los cuatro mejores accederán a los playoffs, que se disputarán con el formato gauntlett. El primero irá directo a la final mientras que el segundo esperará en semis al ganador del cruce entre el tercero y el cuarto.

Uno de los puntos más importantes será la Promo/Relegación, de la que ya conocemos formato. Ya hay dos equipos clasificados: Undead Gaming y Furious Gaming. A ellos se les sumarán los dos peores de la LLA y dos representantes de las ligas nacionales: uno del Norte y otro del Sur.

Hay dos escenarios posibles: uno en el que Furious no finaliza entre los peores dos de la LLA, y otro con FG en los últimos pestos. La primera opción parece ser la más viable, ya que la Calavera tiene un gran presente y fue el subcampeón del último certamen.

Teniendo esto en cuenta se jugaría una fase de grupos donde se enfrenten todos contra todos una vez. Los primeros dos accederían a las finales, y en caso de ganar se asegurarían su lugar en la LLA 2022. Los perdedores de dichas finales jugarían un repechaje por el tercer cupo.

RIOT ANUNCIÓ LAS SEDES DEL MUNDIAL DE LOL

Worlds de League of Legends es, para muchos, el evento de deportes electrónicos más importante del planeta, y es uno de los pocos que, pese al COVID, se realizó de manera presencial el año pasado. Este 2021 redobla la apuesta, ya que una vez más se llevará a cabo en China, en cinco sedes distintas: Shanghai, Quingdao, Chengou, Shenzhen y Wuhan, donde se originó la pandemia.

No es la primera vez que Riot realiza un evento de esta talla en diferentes sedes, y en esta oportunidad será un tour por algunas de las principales ciudades de China, donde se encuentra la mayor concentración de público y de usuarios del LoL.

El mundial se divide en cinco etapas: Play-in, fase de grupos, cuartos de final, semifinales y la gran final. Por ende se espera que se juegue una fase en cada sede.

GLOBANT LIDERA LA LIGA MASTER FLOW DE LEAGUE OF LEGENDS

El certamen de LoL más importante del país llegó a su segunda vuelta, y Globant Emerald Team continúa como único líder en la tabla de posiciones. El equipo comandado por el coach Pierre tuvo una gran semana con tres triunfos, donde incluso superó a Savage, el escolta del torneo, y a Undead, que ya se encuentra clasificado a la Promoción/Relegación.

GET es uno de los principales candidatos a quedarse con el título y con el slot para luchar por un cupo en la LLA. Actualmente suma nueve juegos ganados y solo dos caídas. Su roster está compuesto por Nate como toplaner, Follow en la jungla, Plugo en el carril central, FIX como ADC y Bardito como soporte.

RIVER SE CONSAGRÓ CAMPEÓN ANTE BOCA

No será la gran final de la Libertadores en Madrid, pero estos días el equipo de Counter Strike del Millonario se impuso 2-1 ante Boca Juniors Gaming en la definición de la MSI Cono Sur League 2021, se coronó campeón y se adjudicó 1000 dólares en premios. El certamen enfrentó a 16 equipos desde la fase de playoffs, y River alcanzó la instancia definitoria tras dejar en el camino a Eqole, Stone Movistar y Malvinas Gaming. Por su parte el Xeneize superó a ElZorro Gaming, ex-Procyon Gaming y LSC e-Sports.

La final se disputó al mejor de tres, y estuvo cargada de emociones, con mapas muy parejos que pudieron ser para cualquiera. El primer escenario fue Ancient, elegido por Boca, donde el conjunto integrado por Luchov, Laser, Pequexino, KUN y LEEROY se impuso por 16-11. La revancha se jugó en Dust2, y River, que en su filas cuenta con MRN1, AtaraXia, Minimal, Guidimon y Arieldidi venció 16-14.

El decider fue Nuke y dejó a todos los fanáticos al borde del asiento, porque ambos consiguieron diez rondas del lado CT contra 5 del bando Terro y tras el 15-15 tuvieron que definirlo en overtime. Allí River fue superior y se quedó con la final por 19-16.

SE ANUNCIÓ LA BRAWL MASTERS LEAGUE CON BOCA Y RIVER

Ambos clubes abarcan varias disciplinas y atraviesan un buen momento a nivel competitivo. También anunciaron que serán parte de la Brawl Stars Masters League, un torneo de esports mobile en el que participarán otras 11 instituciones de fútbol de América: Flamengo, Nacional, Universitario, América de Cali, Universidad de Quito, Cerro Porteño, Chivas, Corinthians, América de México, Atlético Nacional y Universidad de Chile.

El certamen repartirá 100.000 dólares en premios y se disputará de septiembre a diciembre. Contará con fase de grupos y se definirá en playoffs. Los clubes aún no tienen a sus rosters confirmados, por lo que comenzarán eventos selectivos para elegir a sus jugadores.

COMIENZA LA BOOYAH LEAGUE DE FREE FIRE

Los 12 mejores equipos de Latinoamérica se enfrentarán en la Booyah League de Free Fire, el certamen de pretemporada más importante del juego de Garena. Seis escuadras del Norte y seis del Sur competirán en Modo Clásico y también en Duelo de Escuadras para definir al campeón: habrá 20.000 dólares en premios.

El torneo comenzará este sábado 19 de junio a las 14:00hs y finalizará el jueves 8 de agosto. Los equipos que dirán presente son: Actic Gaming, Team Aze, Estorm, Furious Gaming, God’s Plan, Ignis Esports, Infinity, Malvinas Gaming, Naguará Team, Savage Esports, Zwan Gaming y Newstar Esports.

COMENZÓ EL AMERICAS FINALS DE PUBG MOBILE

Playerunknown’s Battlegrounds para dispositivos móviles es uno de los títulos que más creció a nivel popularidad y también en sus sistema competitivo. Este jueves comenzó el Americas Finals, que reúne a los mejores equipos de todo el continente. Culminará este domingo y repartirá 150.000 dólares en premios.

16 equipos compiten entre sí, con cinco representantes de Brasil, cinco de Norteamérica, el campeón de la PMPL Americas Fall 2020 y cuatro de Latinoamérica: Team Queso, Furious Gaming, Estorm Gaming, Isurus y Boca Juniors Gaming. Será una gran oportunidad para los equipos de la región para poder medirse contra rivales de peso con grandes jugadores.

Se jugarán un total de 24 partidas en la que los 64 jugadores caerán dentro de una isla hasta que un solo equipo quede en pie. El campeón será la escuadra que logré mayor puntos por posicionamiento y cantidad de asesinatos.

